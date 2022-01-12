Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для важных дел

Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для важных дел

День неблагоприятен для важных дел, поэтому их желательно перенести на другое время.

Сегодня к новым начинаниям лучше не приступать – они вряд ли заладятся, решение финансовых вопросов, которые не сдвинутся с места, нужно отложить, а от торговых операций и вовсе отказаться – успехом они не увенчаются. Можно – и нужно – заниматься благотворительностью, но только в том случае, если объект внимания действительно нуждается в помощи, а не прикидывается обездоленным.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 13 января для Овнов

В процессе проявления жалости – и помощи – другим людям, нельзя допускать появления жалости к себе, она может деморализовать и сделать невозможным продуктивную работу этого дня.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 13 января для Тельцов

Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: нельзя сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 13 января для Близнецов

Получив просьбу о помощи от незнакомого человека, сначала удостоверьтесь в том, что вами откровенно не манипулируют с мошеннической целью, и только потом открывайте кошелек.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 13 января для Раков

Энергию, которая сегодня будет переполнять вас, необходимо направить на добрые дела – это улучшит не только ваше настроение, но и вашу карму, что не даст мгновенного результата, но окажется важным фактором.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 13 января для Львов

Вспышки гнева, которые могут сопровождать вас в течение всего дня, не более чем влияние лунных суток, уже завтра вы снова станете максимально веселыми и доброжелательным.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 13 января для Дев

Общение с родственниками потребует значительной доли осторожности и даже, если хотите, изворотливости: отказаться от встречи с ними нельзя, но чересчур близкий контакт может иметь неприятные последствия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 13 января для Весов

День благоприятен для анализа поступков, совершенных в последнее время, причем не только профессионального, но и личного свойства: если вовремя их исправить, негативных последствий они иметь не будут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 13 января для Скорпионов

Если вы давно хотели помириться с человеком, которого – намеренно или нечаянно – обидели, лучшего времени не найти: сегодня он будет настроен пойти навстречу и забыть все огорчения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 13 января для Стрельцов

Забыть о своих проблемах поможет забота о других людях: погрузившись в жизнь других людей, вы, скорее всего, осознаете, что ваша ситуация далеко не так плоха, как вам до этого казалось.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 13 января для Козерогов

День, когда нежелательно думать о делах, поскольку толку от этого все равно не будет, к тому же работа, как известно, никуда не убежит, а найти время для отдыха в наше время не так просто – нужно воспользоваться шансом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 13 января для Водолеев

Вселенная сегодня может посылать вам сигналы, на которые непременно нужно обращать внимание: случайно услышанные слова, будучи правильно интерпретированными, могут определить вашу жизнь на годы вперед.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 13 января для Рыб

День, когда не стоит напрягаться ни морально, ни физически: первое может привести к нервному срыву, второе – к травмам и растяжениям, так что желательно сохранять максимальное спокойствие.

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