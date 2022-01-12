Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для важных дел

День неблагоприятен для важных дел, поэтому их желательно перенести на другое время.
Сегодня к новым начинаниям лучше не приступать – они вряд ли заладятся, решение финансовых вопросов, которые не сдвинутся с места, нужно отложить, а от торговых операций и вовсе отказаться – успехом они не увенчаются. Можно – и нужно – заниматься благотворительностью, но только в том случае, если объект внимания действительно нуждается в помощи, а не прикидывается обездоленным.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 13 января для Овнов
В процессе проявления жалости – и помощи – другим людям, нельзя допускать появления жалости к себе, она может деморализовать и сделать невозможным продуктивную работу этого дня.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 13 января для Тельцов
Можно – и нужно – выяснять отношения с любимым человеком, но – с одним условием: нельзя сводить разговор к банальной ссоре – это приведет к затяжному конфликту, который не так легко будет нивелировать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 13 января для Близнецов
Получив просьбу о помощи от незнакомого человека, сначала удостоверьтесь в том, что вами откровенно не манипулируют с мошеннической целью, и только потом открывайте кошелек.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 13 января для Раков
Энергию, которая сегодня будет переполнять вас, необходимо направить на добрые дела – это улучшит не только ваше настроение, но и вашу карму, что не даст мгновенного результата, но окажется важным фактором.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 13 января для Львов
Вспышки гнева, которые могут сопровождать вас в течение всего дня, не более чем влияние лунных суток, уже завтра вы снова станете максимально веселыми и доброжелательным.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 13 января для Дев
Общение с родственниками потребует значительной доли осторожности и даже, если хотите, изворотливости: отказаться от встречи с ними нельзя, но чересчур близкий контакт может иметь неприятные последствия.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 13 января для Весов
День благоприятен для анализа поступков, совершенных в последнее время, причем не только профессионального, но и личного свойства: если вовремя их исправить, негативных последствий они иметь не будут.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 13 января для Скорпионов
Если вы давно хотели помириться с человеком, которого – намеренно или нечаянно – обидели, лучшего времени не найти: сегодня он будет настроен пойти навстречу и забыть все огорчения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 13 января для Стрельцов
Забыть о своих проблемах поможет забота о других людях: погрузившись в жизнь других людей, вы, скорее всего, осознаете, что ваша ситуация далеко не так плоха, как вам до этого казалось.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 13 января для Козерогов
День, когда нежелательно думать о делах, поскольку толку от этого все равно не будет, к тому же работа, как известно, никуда не убежит, а найти время для отдыха в наше время не так просто – нужно воспользоваться шансом.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 13 января для Водолеев
Вселенная сегодня может посылать вам сигналы, на которые непременно нужно обращать внимание: случайно услышанные слова, будучи правильно интерпретированными, могут определить вашу жизнь на годы вперед.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 13 января для Рыб
День, когда не стоит напрягаться ни морально, ни физически: первое может привести к нервному срыву, второе – к травмам и растяжениям, так что желательно сохранять максимальное спокойствие.
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