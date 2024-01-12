Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: день позитивной, но пассивной энергетики

День позитивной, но пассивной и неторопливой энергетики, которая направлена не на внешние обстоятельства, а на внутренний мир человека.

Нельзя критиковать себя, даже если для этого есть весомы основания – разбор собственных полетов лучше оставить на другой день. Сегодня же нужно повышать самооценку, нахваливая себя даже небольшие достижения, а уж за серьезные заслуги – тем более.

Овен

Не стоит игнорировать первые признаки недомогания: любая болезнь, гораздо легче поддается излечению, если «захватить» ее на начальном этапе – особенно это касается простудных и вирусных заболеваний.

Телец

Думать над своими словами необходимо всегда, но сегодня особенно важно не говорить того, что – хотя бы теоретически – может обидеть кого-то из близких вам людей: впоследствии вы об этом пожалеете.

Близнецы

В отношениях с окружающими – даже если речь идет о близких людях – необходимо проявить характер: в решении важного вопроса необходимо не поддаться на манипуляции и настоять на своем.

Рак

Велика вероятность, что кто-то из знакомых захочет задеть вас за живое, сказав что-то неприятное: вопреки присущей вам мягкости, необходимо дать отпор – похоже, человек не подозревает, что вы можете постоять за себя.

Лев

Даже если сегодня – с учетом выходного дня – вы будете заниматься исключительно домашними делами, постарайтесь сосредоточиться на одном деле и не отвлекайтесь на параллельные –ничего не успеете

Дева

Деньги требуют осторожного обращения всегда, но сегодня – особенно: отправляясь на шопинг, составьте список того, что необходимо приобрести, и не соблазняйтесь тем, без чего можете обойтись.

Весы

Не стоит использовать свои дипломатические таланты, пытаясь помирить других людей: привести их к одному знаменателю все равно не удастся, так зачем понапрасну тратить время и силы.

Скорпион

Велика вероятность того, что окружающие будут требовать от вас сегодня максиму внимания, но, занимаясь решением их проблем, не стоит забывать о себе – разумная доля эгоизма вам сегодня не повредит.

Стрелец

На критические замечания других людей нельзя отвечать взаимностью: нужно проявить терпение и с пониманием отнестись к чужим проблемам, которые заставляют окружающих говорить резкие слова в ваш адрес.

Козерог

Почувствовав, что настроение катастрофически снижается, займитесь приведением в порядок своего дома – генеральная уборка не только позволит навести чистоту, но и улучшит состояние духа.

Водолей

День благоприятен для ухода за собой: успешными окажутся любые процедуры и манипуляции, единственное от чего нужно отказаться, это от стрижки – она точно не улучшит вашу внешность.

Рыбы

Важно избегать чрезмерной физической нагрузки: велик риск потратить все силы на домашнюю работу, после чего останется только восстанавливать силы – об интересном времяпрепровождении придется позабыть.

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