Гороскоп на 14-15 мая для всех знаков Зодиака: день отказа от своих интересов и принципов

Гороскоп на 14-15 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

14-15 мая

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, характеризуется отказом от своих интересов и принципов.

Причем, делаем мы это, как правило, под давленым со стороны, что особенно обидно сознавать, когда спадает наваждение и приходит раскаяние, усугубляющееся тем, что исправить уже чаще всего уже ничего нельзя. Чужая энергетика этого времени опасна даже для тех, кто морально силен и способен противостоять чужому влиянию, о слабых и говорить не приходится.

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Овен

Время, когда не стоит принимать близко к сердцу упреки и претензии окружающих, они — не более, чем отражение их собственных проблем: уже через пару дней люди поймут, что были неправы, и придут с извинениями.

Телец

Дни, когда нельзя никого обманывать даже в мелочах — ложь очень быстро обнаружится и запустит цепную реакцию неприятны для вас последствий, так что лучше не рисковать и говорить правду — так будет проще.

Близнецы

Нежелательно выполнять за других их работу: таким образом вы позволите им думать, что вами можно манипулировать, направляя ваши действия в нужную им сторону в ущерб вашим собственным интересам.

Рак

Не стоит поддаваться на уговоры и под чужим влиянием менять свои решения на прямо противоположные: возможно, вскоре вы пожалеете о совершенном поступке, но исправить уже ничего будет нельзя.

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Лев

С дорогими вам людьми в это время лучше общаться как можно меньше: даже незначительный нюанс может стать причиной серьезной ссоры, которая перерастет в долговременный — а, возможно, и вечный — конфликт.

Дева

Кто бы ни был вашим оппонентом в споре — даже если речь идет о более чем авторитетном человеке, выслушайте его совет, но останьтесь при этом на собственные точку зрения, собеседник это обязательно оценит.

Весы

Пополнить запасы иссякающей энергии в это время, несмотря на разгар рабочей недели, поможет работа по дому — чем чище и уютнее будет становиться квартира, тем больший прилив чувств вы сможете ощутить.

Скорпион

Все, что вы сделаете в эти дни, будет иметь серьезные последствия, так что постарайтесь думать над каждым своим шагом: нужно, как и принято в таких случаях, семь раз отмерить, прежде чем «резать».

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Стрелец

Всеми способами блокируйте исходящий от других — особенно незнакомых — людей негатив: выбирать способ, который поможет это сделать, выбирать вам, но лучше всего их просто проигнорировать.

Козерог

Справиться с поставленными на это время задачами можно будет, только полностью настроившись на работу и преодолеть лень, которая каждый час и даже каждую минуту будет тянуть вас назад.

Водолей

Окружающие, давая вам советы в эти дни, скорее всего, будут преследовать собственные — преимущественно, корыстные — интересы, поэтому имеет смысл помнить об этом и не принимать их рекомендации во внимание.

Рыбы

Оценивая поведение других людей, знайте: в это время вы видите в них собственное отражение, поэтому не торопитесь с осуждением — лучше подумайте о том, почему и зачем они так поступают.

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