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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1180
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда день свободы и внутреннего раскрепощения

День свободы и внутреннего раскрепощения, когда на первый план выйдет освобожденная от постоянного контроля и сдерживания интуиция.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Апрель

Гороскоп на 14 апреля / © Associated Press

Несмотря на легкое –и даже легкомысленное — настроение, необходимо держать под контролем эмоции. Они могут стать причиной ошибочных поступков, последствия которых придется долго исправлять.

Также многие из нас– неожиданно для себя — смогут провидеть будущее, причем как свое собственное, так и чужое. И уж, конечно, она не даст совершить ошибку, так что очень важно к ней прислушиваться.

Овен

К реализации нового профессионального проекта можно приступать только в том случае, если вы давно и тщательно к нему готовились — экспромты и импровизации в этот день не пройдут.

Телец

День очень важно провести в максимально хорошем настроении, и, если по какой-то причине вы не можете им похвастаться, нужно создавать себе любыми доступными способами — возможно, даже через силу.

Близнецы

Отвечая на важный профессиональный или жизненный вопрос, не спрашивайте совета у других — и дело не в том, что он будет неправильным, просто решить его, зная тончайшие нюансы, сможете только вы.

Рак

Находясь в режиме релакса, необходимо держать себя в руках, не позволяя себе не только больших, маленьких слабостей, — прежде всего, это касается пищевых пристрастий — например, любви к мучному и сладкому.

Лев

В этот день можно найти общий язык с любым — даже самым несговорчивым и строптивым — рабочим партнером, поэтому важно воспользоваться шансом договориться и решить важный профессиональный вопрос.

Дева

Прекрасное время для запуска нового проекта — особенно это касается тех из вас, чья работа так или иначе связана с творчеством: креативных идей у вас сегодня хватит на десятерых, так сто не стоит медлить со стартом.

Весы

Прежде чем замахиваться на грандиозный проект, необходимо взвесить свои силы — возможно, их не так много, поэтому нагрузку нужно снизить, предпочтя количеству дел их безупречное качество.

Скорпион

Чтобы ежедневная рутина, сопряженная с постоянной работой онлайн, в режиме которой вы сейчас находитесь, не довела до депрессии, важно устраивать себе небольшие праздники — например, как сегодня.

Стрелец

Перепады настроения, которые в этот день могут испытывать вас на прочность, могут негативным образом сказаться на отношениях с окружающими — постарайтесь этого не допустить.

Козерог

Мечта, осуществления которой вы давно ждете, находится в ваших руках — необходимо приступать к ее осуществлению как можно быстрее, тогда заветной цели можно будет достичь за кратчайшее время.

Водолей

Из-за риска бытовых травм важно соблюдать максимальную осторожность в обращении с газовым и электрическим оборудованием –если есть така возможность, лучше вообще его н включать.

Рыбы

День благоприятен для проведения финансовых операций, заключения важных контрактов и подписания деловых договоров — особенно тех, которые рассчитаны на длительную перспективу.

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Дата публикации
Количество просмотров
1180
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