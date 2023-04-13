Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть честным

День, когда нужно быть предельно честными – как с окружающими, так и с самими собой.

Хорошее настроение в течение дня не изменится, этим нужно воспользоваться для того, чтобы заняться, возможно, не самыми важными, но приятными делами. Серьезные дела в это время – накануне выходных и праздников – лучше не начинать, все равно довести их до ума не удастся. Хороших результатов можно ждать от бытовых хлопот, тут можно смело браться за самые масштабные работы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 апреля для Овнов

День благоприятен для отдыха, поэтому на работе желательно взять отгул: если же такой возможности не будет, то стоит приурочить к этому времени самые незначительные дела – например, навести порядок на рабочем столе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 апреля для Тельцов

Важно соблюдать умеренность во всем – от питания до отношений с окружающими людьми: в первом случае категорически нельзя переедать, во втором – давать волю негативным эмоциям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 апреля для Близнецов

Идеальное время для того, чтобы избавиться от того, что уже отжило свой век – как старых вещей, которые вы не надевали как минимум год, так и отношений, которые вам уже давно не в радость.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 апреля для Раков

Звезды наградят вас красноречием и убедительностью, которые позволят вам выйти победителем из любого словесного баттла – как спора с коллегами на профессиональные темы, так и семейного выяснения отношений.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 апреля для Львов

День благоприятен для примирения с человеком, с которым вы долгое время находитесь в ссоре – сегодня вам удастся не только найти с ним общий язык, но и ликвидировать все возникшие между вами недоразумения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 апреля для Дев

Представители вашего знака – пожалуй, единственные во всем зодиакальном круге, кому сегодня не только можно, но и нужно приступать к реализации нового проекта – он буквально обречен на успех.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 апреля для Весов

Любой цели личного характера можно будет достичь, если идти к ней не извилистым, а прямым путем: вместо того, чтобы намекать любимому человеку на свои чувства, нужно прямо сказать ему о них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 апреля для Скорпионов

Истинную причину событий, которые произошли с вами в последнее время, вы узнаете благодаря неожиданному разговору с близким вам человеком: то, что он вам расскажет, расставит все точки над "и".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 апреля для Стрельцов

Общаясь с окружающими людьми помните, что не последним качеством для взаимопонимания является чувство такта: обидев собеседника, вы вряд ли сможете о чем-то с ним договориться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 апреля для Козерогов

Отложите дела, которые запланировали на этот день, хотя бы до понедельника – толку от работы сегодня все равно не будет, поэтому займитесь домашними делами – они актуальны всегда.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 апреля для Водолеев

Взвешивать свои слова важно всегда, но в этот день – особенно: сказав лишнее, можно всерьез обидеть своего собеседника, задев его, что называется, за живое.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 апреля для Рыб

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности, именно в этот день они обещают быть максимально удачными и в самое ближайшее время принесут хорошие дивиденды.

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