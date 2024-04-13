Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно загадывать желания

День, когда сентиментальными и мечтательными могут стать даже не склонные к таким чувствам и настроениям люди.

Все, кто в такое время загадывает желание, обязательно окажутся в выигрыше, поскольку оно непременно сбудется. Но не стоит спешить с радостными эмоциями: такое положение дел накладывает на каждого из нас определенную ответственность. Поскольку исполнение желаний станет молниеносным, велик риск второпях получить совсем не то, что нужно, или – что еще хуже – нанести кому-то вред, за что, хотим мы того или нет, придется отвечать.

Овен

Успех будет сопутствовать прежде всего тем представителям знака, которые думают – и заботятся – не только о себе, но и о других: эгоизм сегодня никому не принесет пользы – скорее, все произойдет наоборот.

Телец

Всплеска эмоций, которые могут привести вас к нелицеприятным высказываниям и резким поступкам, необходимо избегать, проявляя сдержанность и терпение, в противном случае проблем не избежать.

Близнецы

Любой поступок – впрочем, как и отпущенное в пространство слово – очень быстро вернется к вам бумерангом, поэтому надо позаботиться о том, чтобы любое ваше проявление сегодня носило доброжелательный характер.

Рак

Теплая весенняя погода часто бывает обманчивой, поэтому стоит помнить, что лето еще не началось, и вести себя осторожно как в отношении занятий, так и в плане одежды, которая не должна ть слишком легкой.

Лев

Сегодня нежелательно пропускать мимо ушей советы, которые решат дать вам заслуживающие вашего доверия люди: в их словах будет содержаться зерно истины, поэтому к ним нужно прислушаться.

Дева

Составляя план работы на завтра, не стоит скромничать: ставьте перед собой по-настоящему грандиозные цели, тогда вы обязательно получите необходимые для их достижения моральные и физические цели.

Весы

День – благо, он выходной – когда не стоит отказывать во внимании близким и любимым людям, тем более, что ничего особенно сложного они от вас не потребуют: максимум – прогулку по парку или поход в кинотеатр.

Скорпион

Постройтесь справиться со всеми домашними делами до конца дня – уже завтра вам будет не до них: профессиональные задачи, которые поставит перед вами начальство, потребует слишком много усилий.

Стрелец

Сегодня не стоит тратить время и энергию на занятия, которые заведомо не принесут никакой пользы: вы сейчас не настолько сильны, чтобы разбазаривать свои ресурсы, не рассчитывая на результат.

Козерог

Нежелательно бездумно распоряжаться финансами: во-первых, пренебрежение к ним не свойственно представителю вашего прижимистого и экономного знака, а во-вторых, бюджету будет нанесен серьезный ущерб.

Водолей

Любое ваше слово будет сегодня обладать мощной силой, поэтому нужно тщательно взвешивать все, что произносишь вслух – впрочем, думать – во избежание нежелательных последствий – тоже необходимо осторожно.

Рыбы

День – или хотя бы значительную его часть – желательно посвятить подведению профессиональных итогов, а заодно и составлению отчетов, которые уже завтра необходимо предоставить начальству.

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