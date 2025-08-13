Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя врать

Гороскоп на 14 августа / © Associated Press

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Любой обман рано или поздно выйдет наружу, испортив отношения надолго, а то и навсегда.

Это также время реализации важных — преимущественно, профессиональных — проектов, причем действовать необходимо решительно и активно: если раздумывать над каждым шагом, можно забыть о навыках «ходьбы», поэтому от раскачки, как от пустой траты времени и сил, лучше отказаться. Удачными обещают быть любые финансовые сделки.

Овен

Представителям вашего знака, единственным в зодиакальном круге, сегодня необходимо отказаться от решения профессиональных вопросов, заменив их приятными и любимыми делами — например, своим хобби.

Реклама

Телец

Не стоит назначать на этот день важные деловые переговоры — собеседники не будут готовы идти друг другу навстречу, поэтому важной договоренности достичь не удастся — только время даром потратите.

Близнецы

Решая важную жизненную задачу, не стоит игнорировать голос интуиции — так уж сегодня расположатся звезды на небе, что разум в этот день сможет ошибиться, а внутренний голос даст единственно правильный ответ.

Рак

Особого внимания в этот день потребуют дети и пожилые родственники — необходимо навестить последних, если вы живете порознь, или, если такой возможности не представится, хотя бы позвонить и побеседовать.

Лев

День благоприятен для общения с окружающими, но расслабляться все-таки не стоит: вызывающее — а порой и провокативное — поведение некоторых собеседников может выбить вас из состояния душевного равновесия.

Реклама

Дева

Составляя рабочий план на ближайшее будущее — неделю или месяц, подключите не только логику, но и фантазию: она помогут наметить как самую важную в это время цель, так и способы ее достижения.

Весы

День, несмотря на его будний статус, желательно посвятить отдыху — он позволит поднакопить сил, которые вскоре понадобятся как для успешной профессиональной деятельности, так и для удачи в личной жизни.

Скорпион

Забывать о режиме чередования труда и отдыха нельзя в любой другой день, но сегодня пренебрежение им особенно опасно: работая на износ, всех дел вы все равно не переделаете, а здоровье можете подорвать серьезно.

Стрелец

День, когда нежелательно принимать участие в решении чужих проблем, какими бы важными они вам ни казались: велика вероятность того, что люди, которые вас об этом попросят, могут оказаться мошенниками.

Реклама

Козерог

В этот день вы на собственном опыте поймете, что означает слово «осенило»: решение важного вопроса, на которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой — как будто бы снизойдет свыше.

Водолей

Сложные проекты — как профессиональные, так и бытовые — в этот день успехом не увенчаются, поэтому не стоит тратить на работу над ними время и силы, лучше заняться менее важными, но не менее важными делами.

Рыбы

Максимум внимания — несмотря на занятость на работе — необходимо уделить семье, особенно — детям и пожилым родственникам: сегодня им — как никогда — понадобиться ваша помощь и посильное участие.

Читайте также: