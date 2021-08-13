Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день, когда у всех обострится интуиция

Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день, когда у всех обострится интуиция

День, когда магические способности могут обнаружить у себя даже те, кто максимально далек от этой области.

Обострится интуиция, сны окажутся пророческими и обнаружатся задатки к ясновидению и предсказаниям. От активных действий в это время необходимо отказаться, проку от них все равно не будет. А вот планировать грядущие действия можно и нужно – удастся учесть все необходимые условия и доводы.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 14 августа для Овнов

Одинаково хорошо будут удаваться любые дела – как новые, только что начатые, так и старые, отложенные в долгий ящик, причем все они принесут не только моральное удовлетворение, но и прибыль.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 14 августа для Тельцов

На общем фоне возможных сегодня удач наиболее успешными окажутся финансовые операции, поэтому можно смело подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, особенно те, что рассчитаны на перспективу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 14 августа для Близнецов

Первую половину дня можно – и нужно – посвятить работе, а вот после обеда желательно уделить внимание своим близким, даже если для этого придется проехать город из конца в конец.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 14 августа для Раков

Решить важные профессиональные вопросы помогут люди, с которыми вы давно – и совершенно напрасно! – не общались: как известно, не ржавеет не только старая любовь, но и прежние связи.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 14 августа для Львов

Энергия этого дня резко разделится на две части: первую половину нужно потратить на работу, а вот вторая идеально подходит для отдыха – можно будет расслабиться и заняться чем-то приятным.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 14 августа для Дев

Хорошо пойдут дела, отложенные на время в долгий ящик: удастся не только с лихвой наверстать упущенное, но и сделать весомый профессиональный задел на ближайшее будущее.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 14 августа для Весов

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые посылает вам судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника – например, из раскрывшейся книги.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 14 августа для Скорпионов

Весьма продуктивный день, в течение которого – разумеется, в случае правильного его планирования – удастся совершить такое количество дел, на которое у вас обычно уходит неделя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 14 августа для Стрельцов

Сегодня удачными окажутся любые переговоры – как делового, так и личного характера, поэтому, если вам необходимо достичь с кем-то договоренности, назначайте встречу именно на этот день.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 14 августа для Козерогов

Вам необходимо отказаться от негативных высказываний и мыслей по отношению к окружающим людям: они вернутся к вам бумерангом, поэтому желайте хорошего даже тем, кто не испытывает к вам добрых чувств.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 14 августа для Водолеев

В этот день можно оформлять важные бумаги и ходить по начальственным кабинетам – их хозяева будут настроены доброжелательно, и вам удастся решить все необходимые вам вопросы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 14 августа для Рыб

Сделать день и происходящие в это время события позитивными поможет соответствующее мышление: чем доброжелательнее вы будете смотреть на жизнь, тем больше улыбок от нее получите в ответ.

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