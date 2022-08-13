Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: судьба подскажет, как исправить положение к лучшему

Настроение с самого утра может оказаться упадническим, но наша задача – перебороть себя и найти что-то хорошее даже в плохом.

События в это время произойдут не просто так – они будут обусловлены нашими былыми поступками, то есть, станут следствием, имеющим свою причину. По ним можно будет сделать вывод, как человек жил в последний – "отчетный" – период и каких дел, плохих или хороших, он сделал больше. К счастью, в этот же день судьба даст понять, как исправить положение к лучшему.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 августа для Овнов

На агрессивнее выпады окружающих вас людей не стоит отвечать аналогичным образом – желательно промолчать, а еще лучше – пожелать неприятелю добра, это его обезоружит.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 августа для Тельцов

Предложение новой работы, которое, несмотря на выходной, может поступить в этот день, окажется на редкость выгодным, поэтому не стоит долго над ним размышлять, а не то его перехватят другие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 августа для Близнецов

Не берите на себя чужие обязанности, даже если речь идет о детях или родителях: каждый должен заниматься своими обязанностями, тогда в доме будет порядок, а в семье – мир и лад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 августа для Раков

Сегодня особенно важно помнить, что фортуна – дама капризная: она любит упорных и настойчивых, поэтому необходимо продемонстрировать ей уверенность в себе и своих силах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 августа для Львов

Близких нельзя обманывать никогда, но сегодня такой поступок может привести к серьезным последствиям: ложь очень быстро обнаружится и близкий человек, скорее всего, вам этого не простит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 августа для Дев

Недомогание, которое вы можете почувствовать в этот день, будет обусловлено не недугами, а переутомлением – так что придется на время отложить все дела – пусть даже и бытовые – и как следует отдохнуть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 августа для Весов

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит верить на слово незнакомым людям – они без зазрения совести могут вас обмануть, в результате вы потеряете не только крупную сумму денег, но и веру в людей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 августа для Скорпионов

Если хотите помириться с близким другом, с которым рассорились из-за пустяка, сделайте ему доброе дело – люди куда больше доверяют делам, чем словам, даже очень красивым и витиеватым.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 августа для Стрельцов

Представителям вашего знака не свойственная самокритичность, но сегодня звезды настоятельно советуют вам посмотреть на себя со стороны – это поможет вам в будущем избежать серьезных ошибок.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 августа для Козерогов

Намеченное на этот день свидание лучше перенести – даже незначительный спор на пустяковую тему неожиданно может перерасти в серьезную ссору, примириться после которой будет непросто.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 августа для Водолеев

Испортить настроение может самое незначительное – но при этом неприятное – известие, поэтому сегодня лучше читать не новости на интернет-сайтах, а проверенные временем любимые книги.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 августа для Рыб

Сделать важный жизненный выбор поможет интуиция: взвешивая все за и против в пользу того или иного решения, необходимо прислушаться именно к ней – разум вряд ли подскажет что-нибудь толковое.

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