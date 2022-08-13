Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: судьба подскажет, как исправить положение к лучшему

Настроение с самого утра может оказаться упадническим, но наша задача – перебороть себя и найти что-то хорошее даже в плохом.
События в это время произойдут не просто так – они будут обусловлены нашими былыми поступками, то есть, станут следствием, имеющим свою причину. По ним можно будет сделать вывод, как человек жил в последний – "отчетный" – период и каких дел, плохих или хороших, он сделал больше. К счастью, в этот же день судьба даст понять, как исправить положение к лучшему.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 августа для Овнов
На агрессивнее выпады окружающих вас людей не стоит отвечать аналогичным образом – желательно промолчать, а еще лучше – пожелать неприятелю добра, это его обезоружит.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 августа для Тельцов
Предложение новой работы, которое, несмотря на выходной, может поступить в этот день, окажется на редкость выгодным, поэтому не стоит долго над ним размышлять, а не то его перехватят другие.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 августа для Близнецов
Не берите на себя чужие обязанности, даже если речь идет о детях или родителях: каждый должен заниматься своими обязанностями, тогда в доме будет порядок, а в семье – мир и лад.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 августа для Раков
Сегодня особенно важно помнить, что фортуна – дама капризная: она любит упорных и настойчивых, поэтому необходимо продемонстрировать ей уверенность в себе и своих силах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 августа для Львов
Близких нельзя обманывать никогда, но сегодня такой поступок может привести к серьезным последствиям: ложь очень быстро обнаружится и близкий человек, скорее всего, вам этого не простит.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 августа для Дев
Недомогание, которое вы можете почувствовать в этот день, будет обусловлено не недугами, а переутомлением – так что придется на время отложить все дела – пусть даже и бытовые – и как следует отдохнуть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 августа для Весов
Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит верить на слово незнакомым людям – они без зазрения совести могут вас обмануть, в результате вы потеряете не только крупную сумму денег, но и веру в людей.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 августа для Скорпионов
Если хотите помириться с близким другом, с которым рассорились из-за пустяка, сделайте ему доброе дело – люди куда больше доверяют делам, чем словам, даже очень красивым и витиеватым.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 августа для Стрельцов
Представителям вашего знака не свойственная самокритичность, но сегодня звезды настоятельно советуют вам посмотреть на себя со стороны – это поможет вам в будущем избежать серьезных ошибок.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 августа для Козерогов
Намеченное на этот день свидание лучше перенести – даже незначительный спор на пустяковую тему неожиданно может перерасти в серьезную ссору, примириться после которой будет непросто.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 августа для Водолеев
Испортить настроение может самое незначительное – но при этом неприятное – известие, поэтому сегодня лучше читать не новости на интернет-сайтах, а проверенные временем любимые книги.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 августа для Рыб
Сделать важный жизненный выбор поможет интуиция: взвешивая все за и против в пользу того или иного решения, необходимо прислушаться именно к ней – разум вряд ли подскажет что-нибудь толковое.
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