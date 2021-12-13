Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для работы

Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для работы

День благоприятен для работы, поэтому можно будет легко и без напряжения решить любые вопросы профессионального характера.

Можно также совершать любые – даже очень важные – финансовые операции: так уж станут звезды, что все они окажутся буквально обреченными на успех, так что необходимо ловить счастливый шанс.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 декабря для Овнов

Необходимо принимать во внимание сигналы, которые будет посылать организм: даже малейшее недомогание должно стать причиной для обращения к врачу: так удастся захватить недуг на начальной стадии.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 декабря для Тельцов

Выясняя отношения с близкими людьми, желательно применять только методы убеждения – не стоит бить посуду и крушить мебель, можно загнать ссору в нежелательную стадию серьезного конфликта.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 декабря для Близнецов

Сделав ошибку, имейте мужество признать свою вину и предпринять максимум усилий по ее ликвидации: так вы не только наведете полный порядок в делах, но и заслужите уважение коллег и начальства.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 декабря для Раков

Нежелательно обращать внимание на критику со стороны лиц, которые ничего для вас не значат: эти люди необъективны, поэтому в их словах нет рациональных зерен – одна банальная зависть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 декабря для Львов

Претензии, высказанные вам совершенно незнакомыми людьми – скажем, в театре или на выставке – не будут иметь под собой никаких оснований, поэтому не стоит воспринимать их всерьез.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 декабря для Дев

Не стоит, как бы вам того ни хотелось, браться за разработку нового проекта – ничего хорошего из этого не получится, лучше довести до ума старые дела, которые пылятся у вас в долгом ящике.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 декабря для Весов

Решая рабочие вопросы, старайтесь получать удовольствие от процесса, а не от результата, все равно на него сегодня надеяться не приходится – чтобы его получить, придется подождать еще пару дней.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 декабря для Скорпионов

День благоприятен для анализа профессиональной деятельности последнего времени: это даст возможность понять, по правильному ли пути вы идете, и, если понадобится, вовремя исправить положение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 декабря для Стрельцов

Общаться с другими так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами, важно всегда, но сегодня – особенно: чем справедливее вы будете относиться к ним, тем большее внимание получите взамен.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 декабря для Козерогов

Не спешите выполнять задачи, которые поставит перед вами начальство: в ходе дня оно может несколько раз переменить свои решения, поэтому стоит остановиться на последнем – окончательном – варианте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 декабря для Водолеев

Главное сегодня – не сомневаться в себе и правильности своих действий: низкая самооценка, увы, еще никому не помогала достичь нужного результата, так что очень важно верить в свои силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 декабря для Рыб

Нежелательно лишний раз попадаться на глаза начальству – оно может вспомнить, что вы до сих не выполнили данное вам задание и отругать, а заодно и лишить долгожданной премии.

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