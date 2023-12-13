Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно планировать будущее

День, когда можно планировать будущее во всех жизненных сферах – от профессиональной до финансовой.

В отличие от предыдущего дня, когда нужно было мечтать, сегодня надо строить реальные планы, тщательно учитывая при этом даже самые, казалось бы, незначительные детали. Время также благоприятно для благотворительности: необходимо быть милосердными к страдающим и нуждающимся.

Овен

На работе нужно выполнять свои служебные обязанности, не выходя за их рамки – перегружать себя делами сегодня не стоит: добиться результатов все равно не удастся, а переутомиться можно вполне.

Телец

Физическому труду сегодня нужно предпочесть умственный, поэтому даже дома нужно сосредоточиться не на уборке помещения, а на планировании работ по дому или теоретической подготовке к празднику.

Близнецы

Необходимо сдерживать раздражительность, которая будет давить на вас с самого сутра – нельзя срывать на окружающих людях, особенно тех, кто заведомо слабее вас – например, детях или пожилых родственниках.

Рак

Отправляясь на важную – как деловую, так и личную – встречу, тщательно продумайте свой внешний вид: чересчур яркий и свободный – как, впрочем, слишком сухой и деловой – образ вам сегодня не подойдет.

Лев

Какой бы сильной ни была усталость – как моральная, так и физическая – расслабляться при помощи алкоголя нежелательно: он может испортить вам настроение – причем серьезно, вплоть до депрессии

Дева

В случае, если вам понадобиться помощь, постарайтесь смирить свою гордыню и обратитесь к тем, кто может ее оказать, даже если этот человек вам чем-то неприятен: главное сейчас – получить результат.

Весы

Шанс, который предоставит вам судьба – скорее всего, он будет касаться личной жизни – необходимо использовать на все сто процентов, в противном случае он не повторится – во всяком случае, в ближайшее время.

Скорпион

День, когда можно отступить от строгой диеты, на которой вы постоянно сидите, и побаловать себя чем-нибудь вкусным – разумеется, не забывая при этом о таком важном для вас чувстве меры.

Стрелец

Несмотря на напряженный рабочий график дня, постарайтесь найти время для отдыха: физические – и моральные – силы человека не беспредельны, время от времени их необходимо восполнять.

Козерог

Диета, на которую вы сядете сегодня, скорее всего, принесет ожидаемые результаты, причем это будет не только снижение веса, но и оздоровление – очищение организма от шлаков и токсинов всегда дает такой результат.

Водолей

Людей, которые – по причине своей к вам неприязни – не вызывают положительных эмоций, необходимо наконец-то вычеркнуть из своей жизни – сегодня для такого решительного шага сложатся все условия.

Рыбы

Человек, который будет сознательно задевать вас, чтобы вызвать агрессию, рассчитывает подпитаться вашей энергией – не стоит давать ему такой шанс, лучше проигнорировать его выпады.

Читайте также: