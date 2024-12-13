Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нам будет помогать мощная энергетика

Но важно помнить, что обстоятельства будут благоприятствовать только тем из нас, кто работает, а не ждет милости от природы – манна небесная никому просто так на голову не свалится. Поэтому, чем активнее мы будем действовать, тем больше у нас шансов достичь желаемой цели.

Овен

Преуспеть в личной жизни смогут только те, кто уверен в себе – трудно любить того, что равнодушен к собственной персоне, но поскольку вы от недостатка этого качества не страдаете, все сложится удачно.

Телец

Принимать важные решения в этот день нужно легко, без напряжения, колебаний и продолжительных раздумий – первый же вариант, который придет в голову, окажется самым правильным.

Близнецы

Сегодня все успеют только те, кто будет сверять в свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве рабочих дел и домашних хлопот

Рак

Чем бы вы ни занимались, не стоит переходить к следующему занятию, не закончив предыдущее: таким образом вы, проведя весь день в работе, ничего не успеете сделать – вы не заслужили такого досадного результата.

Лев

Удача будет сопутствовать только тем из представителей вашего знака, кто наконец-то перейдет от декларирования собственных намерений к реальным действиям – только так можно будет достичь поставленной цели.

Дева

Как бы вы ни были заняты на работе днем, вечер постарайтесь уделить своим близким – в последнее время вы так редко бываете вместе, что, похоже, очень скоро они могут забыть, как вы выглядите.

Весы

В этот день можно – и нужно – решать финансовые вопросы: удачными будут любые действия такого рода: начиная от уплаты по коммунальным счетам и заканчивая открытием депозитов.

Скорпион

Деньги, полученные накануне, не стоит тратить на мелочи, даже если вы давно о них мечтали, иметь смысл приберечь средства для крупного и важного произведения, необходимость в котором назрела давно.

Стрелец

Нежелательно слушать сплетни, которые могут достичь ваших ушей в этот день, и – особенно! – передавать их дальше: может случиться так, что именно вас сочтут лавным виновником появления и распространения слухов.

Козерог

День желательно посвятить подготовке к важному проекту, реализовывать который можно будет уже завтра: если вам удастся с ним справиться, вы сможете рассчитывать на новую – перспективную – должность.

Водолей

День благоприятен для риска, но только в том случае, если он будет тщательно продуманным и просчитанным, в противном случае лучше отказаться от авантюры – до добра она точно не доведет.

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