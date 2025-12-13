Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда в мире будет царить гармония

Гороскоп на 14 декабря / © www.credits

Можно разрушать старое, на фундаменте которого вскоре вырастет новое и куда более перспективное. Поскольку речь идет о выходном дне, то, скорее всего, сказанное будет иметь отношение к собственному дому, быту и хозяйству. Важно помнить: за что бы человек не взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно, споры и конфликты не станут мешать жизни и работе.

Овен

Если раздумывать над каждым своим действием, легко можно уподобиться герою анекдота- ежику, который забыл, как дышать и умер: необходимо просто работать на желаемы результат, а остальное приложится.

Телец

Не стоит рассчитывать на то, что так5 необходимые вам материальные блага будут сыпаться на голову просто так, с неба –чтобы получить желаемое, даже если речь будет идти о домашних делах, необходимо приложить усилия.

Близнецы

Не стоит браться за работу — например, за косметический ремонт, не представляя себе конечная цель своих усилий: неопределенность не даст получить хоть какой-нибудь результат — только время и силы зря потратите.

Рак

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, не повод бросать работу над важным домашним проектом — вскоре вы почувствуете, что открылось второе дыхание, которое и поможет завершить задуманное.

Лев

Ваш девиз на нынешний день «больше дела, меньше слов»: разговоры — даже на важную тему — отнимут энергию, необходимую для работы и — особенно — личной жизни, и день к великому вашему сожалению пройдет впустую.

Дева

Усталость, навалившаяся в этот день, будет связана не с физическим, а с моральным переутомлением: стоит пару дней провести в уединении за приятными занятиями, как вы снова почувствуете себя всесильными.

Весы

Несмотря на выходной, хороший результат дадут финансовые операции любой сложности –дивиденды, во-первых, окажутся солидными, а во-вторых, что особенно приятно, не заставят себя долго ждать.

Скорпион

Звезды рекомендуют порыться в долгом ящике и обнаружить там отложенный и, казалось бы, позабытый хозяйственный проект: если снова начать над ним работать, результат может оказаться потрясающим.

Стрелец

Сегодня судьба предоставит представителям вашего знака шанс стать кузнецом собственного счастья: от ваших сегодняшних поступков во многом будет зависеть то, насколько удачно сложится ваша жизнь в будущем.

Козерог

Давняя — скорее сего, личная — проблема, на которую вы давно махнули рукой, начнет — к великому вашему изумлению — решаться как будто бы сама по себе: вы не успеете оглянуться, как от нее не останется и следа.

Водолей

От начала новых дел, даже если они будут касаться бытовой сферы, сегодня стоит отказаться: скорее всего, успехом они не увенчаются, а время и силы, которые можно было бы потратить с большей пользой, уйдут впустую.

Рыбы

День — как и положено в выходной — благоприятен для общения с друзьями: такая встреча, особенно если вы давно не видели друг друга, не только улучшит вам настроение, но и подарит оптимистичный взгляд на жизнь.

