Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: день мощной лунной энергетики

Мощная лунная энергетика, присущая этому дню, позволяет сдвинуть с места даже те дела, которые до сих пор казались безнадежными.

Работа будет спориться, подводных камней и каких-либо препятствий не предвидится, поэтому можно браться за любую задачу – она оставит чувство удовлетворения от сделанного. День особенно благоприятен для тех, чья профессия связана с творчеством, но это не значит, что всем остальным не понадобится вдохновение, на которые щедры будут эти лунные сутки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 декабря для Овнов

Энергию, прилив которой вы почувствуете, несмотря на ее большое количество, нужно тратить с умом: будет обидно, если она уйдет на решение не главных, а второстепенных вопросов, которые могли бы подождать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 декабря для Тельцов

Хотите поступить правильно в любой ситуации – поступайте по справедливости: не давайте сильному обидеть слабого, и сделанное вами добро непременно вернется вам сторицей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 декабря для Близнецов

На пути к успеху, которого вы заслуживаете по праву, стоит ваша двойственность – вы и сами не всегда знаете, чего хотите, разрываясь между двумя целями одновременно: выберет ту, что важнее, и все устроится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 декабря для Раков

Человек, с которым вы познакомитесь в этот день, впоследствии сыграют важную роль как в вашей профессиональной, так и в личной жизни, поэтому стоит обратить на него особое внимание.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 декабря для Львов

Представителям вашего знака – особенно тем, кто занимает руководящую должность – сегодня необходимо проявить не только начальственные, но и человеческие качества характера – войти в их положение и посочувствовать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 декабря для Дев

Не стоит на веру принимать слова другого человека, даже если он является для вас непререкаемым авторитетом: сегодня и он может ошибиться, а вы под влиянием его мнения совершите серьезную ошибку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 декабря для Весов

Доказывать другим свою правоту нужно спокойно, оперируя доходчивыми аргументами, а не повышением тона и, не дай бог, бранными словами – это худший способ кого-нибудь в чем-нибудь убедить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 декабря для Скорпионов

Не стоит пользоваться доверием бесхитростных людей в своих целях: не пройдет и двух дней, как вы пожалеете о таком поступке, который сами же сочтете непорядочным, но исправить ситуации будет уже невозможно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 декабря для Стрельцов

Взявшись за реализацию важного профессионального проекта, не отвлекайтесь на решение бытовых вопросов – с ними вполне можно повременить, а от основного занятия лучше не отвлекаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 декабря для Козерогов

На этот день – и особенно на вечер – можно назначать любые встречи, как делового, так и профессионального характера: первые принесут договоренности по любым вопросам, а вторые – еще и приятные сюрпризы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 декабря для Водолеев

Разговаривая с начальством, используйте все свое красноречие, а заодно и свойственные вам актерски способности, только так вы сможете убедить его в том, что задуманный вами проект будет иметь серьезный успех.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 декабря для Рыб

К предложению занять новую – с повышением – рабочую должность отнеситесь с максимальным вниманием: прежде всего взвесьте свои силы – нужно понимать, хватит ли их на длительную профессиональную "дистанцию".

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