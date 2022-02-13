Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть под чужое влияние

Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть под чужое влияние

День, когда активизируются силы зла, которые негативным образом влияют на человеческую психику.

В это время можно, забыв о собственных интересах или принеся их в жертву другим людям, попасть под чужое влияние и начать действовать под их диктовку. Со временем о таких – неосмотрительных по отношению к себе – поступках придется пожалеть, но исправить ничего уже не удастся.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 февраля для Овнов

В это время важно сосредоточиться на глобальном проекте и не размениваться на мелочи, в противном случае крупной цели достичь не удастся, что вряд ли удовлетворит как вас самих, так и ваше начальство.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 февраля для Тельцов

Для того чтобы избежать конфликтов, необходимо немногое: нужно вести себя миролюбиво и дружелюбно по отношению к окружающим – они обязательно оценят такое к себе отношения и ответят вам взаимностью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 февраля для Близнецов

И без того усложняющая ваше настроение двойственность натуры на этот раз будет буквально разрывать вас на части. Есть только один способ гармонизировать свое состояние – позаботиться не о себе, а о других.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 февраля для Раков

Нужно быть осторожными с новыми знакомствами – человек, который войдет в вашу жизнь в это время, окажется неоднозначным: лучше всего, как советовал Булгаков, вообще не разговаривать с неизвестными.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 февраля для Львов

Не стоит браться за дела, от которых зависит карьера: скорее всего, сегодня они удадутся на "три с плюсом", а впечатления на начальство и коллег вы таким результатом не произведете.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 февраля для Дев

Сегодня – как, впрочем, и всегда – не стоит отвечать злом на зло: зачем закручивать спираль конфликта, если можно проигнорировать чужое недоброжелательство, погасив его на начальной стадии.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 февраля для Весов

Избегайте чужих советов, даже если, на ваш взгляд, их дают от чистого сердца: как поступать в том или ином случае, можете сказать только вы сами, прислушавшись к своему внутреннему голосу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 февраля для Скорпионов

Для реализации важного проекта, о котором вы давно мечтали, необходима команда единомышленников, поэтому не стоит к нему приступать, пока не заручитесь поддержкой начальства и коллег.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 февраля для Стрельцов

Чем меньше вы сегодня будете говорить, тем лучше: любое лишнее слово, сказанное сгоряча или впопыхах, впоследствии может быть использовано против вас, поэтому стоит проявить осторожность.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 февраля для Козерогов

К решению любых вопросов – и прежде всего технических – необходимо подходить с креативной точки зрения, привычный и примитивный – квадратно-гнездовой – способ в данном случае не подойдет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 февраля для Водолеев

Будьте толерантны по отношению к окружающим вас людям и оставьте им право на собственное мнение, и вы сами удивитесь тому, насколько легче и проще вам будет с ними общаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 февраля для Рыб

От общения – как профессионального, так и личного характера – в этот день лучше отказаться: создастся впечатление, что партнеры не слышат друг друга, поэтому они вряд ли найдут общий язык.

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