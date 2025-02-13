Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить и унывать

День, в течение которого нельзя грустить и унывать – звезды сочтут такое настроение неблагодарностью в ответ на их труды.

По мнению высших сил, они многое делают для того, чтобы нам жилось хорошо, поэтому обижаются, когда их «труды» не ценят. Даже если по какой-то – в наше время всем понятой – причине пребывать в приподнятом настроении не удастся, желательно найти хотя бы один – пусть и незначительный – повод для радости.

Овен

День благоприятен для новых – преимущественно, профессиональных – начинаний, но тов этот день успеха не пинесут. лько в том случае, если вы тщательно подготовились к работе, импровизации

Телец

Пришло время налаживать отношения с человеком, разлад с которым снижает вашу способность радоваться жизни – сегодня он охотно пойдет вас навстречу, примет ваши извинения и сам признает свою неправоту.

Близнецы

Самое главное сегодня в любом деле – понимать, каким мы видите конечный результат: если четкого понимания того, что вы хотите получить, нет, то и начинать действовать не стоит – все равно толку от работы не будет.

Рак

Какие бы важные профессиональные задачи перед вами ни стояли, постарайтесь не перенапрягаться: всю работу, как ни старайся, переделать не удастся, а здоровье у вас одно – ео необходимо беречь.

Лев

Не всему, что вам сегодня будут говорить окружающие, можно – и нужно – верить: старайтесь анализировать любую информацию, поступающую с самых разных – даже заслуживающих стопроцентного доверия.

Дева

День, когда надо действовать, не раздумывая: любые размышления могут перерасти в сомнения, а они помешают в работе, которая начнет тормозиться, что замедлит ваше движение к цели.

Весы

Бороться за свои – и чужие – интересы нужно только в том случае, если вы уверены, что они реальны, а, значит, их можно достичь, в противном случае не имеет смысла тратить даром свои силы и время.

Скорпион

Сегодня судьба может послать вам неоднозначные знаки, обещающие скорые жизненные перемены – не стоит их игнорировать, тем более, что вы помните старую, но верную мудрость: кто предупрежден, тот вооружен.

Стрелец

Не стоит делать преждевременные выводы из событий, которые могут происходить с вами сегодня: поначалу покажется, что все случившееся носит негативный характер, но уже к вечеру окажутся, что позитивный.

Козерог

Нынешний день идеально подходит для воплощения в жизнь давней мечты, на что вы, наверное, уже и не рассчитывали – сегодня для этого сложатся все условия, так что постарайтесь не упустить счастливый шанс.

Водолей

Сегодня не только можно, но и нужно признаваться в своих чувствах любимому человеку, даже если вам кажется, что первый шаг должен сделать именно он: сейчас не время для церемоний – они не помогут, а помешают.

Рыбы

День благоприятен для финансовых операций любого рода, они окажутся удачными даже в том случае, если в них будет присутствовать доля риска – главное, не слишком увлекаться действиями такого рода.

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