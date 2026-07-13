Гороскоп на 14 июля для всех знаков Зодиака: день, когда все изменится к лучшему

Цветы / © ТСН

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Но уже во второй его половине все изменится к лучшему: позитивные энергии полностью вытеснят негативные, что изменит наше мировоззрение с негативного на позитивное. Побочный эффект такого процесса — снижение работоспособности, поэтому послеобеденное время нужно провести в облегченном режиме.

Самое лучшее занятие для этого времени — составление планов на будущее, в которых особо важные для нас пункты желательно визуализировать — в таком случае вероятность того, что они сбудутся, значительно увеличатся.

Овен

Несмотря на желание сдвинуть горы, силы необходимо тратить максимально разумно и экономно — их на нынешний день отпущено небольшое количество и на все запланированные действия может не хватить.

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Телец

В отношениях с родными и близкими людьми желательно демонстрировать понимание, терпение и уступчивость, а строгий стиль общения нужно оставить для работы, да и то использовать с осторожностью.

Близнецы

День, когда желательно никуда не торопиться и не хвататься за все — как профессиональные, так и бытовые — дела одновременно, только так можно будет успеть во всех направлениях и при этом нигде не ошибиться.

Рак

Звезды не советуют предстаивтелям знака сдерживать свои эмоции и, уж тем более, загонять их вглубь, поскольку в таком случае они могут негативно отразиться на состоянии здоровья — как физического, так и психического.

Лев

Девиз дня для вашего знака — отдых и релаксация: так вы сможете сбросить накопившееся напряжение и набраться сил и энергии, которые в ближайшее время понадобятся вам, для работы над важным рабочим проектом.

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Дева

Как бы вам ни хотелось за что-нибудь себя покритиковать, идти на поводу у этого желания не стоит — ничего кроме заниженной самооценки и, как следствие, неуверенности в себя, вы в результате получить не сможете.

Весы

Главное в этот день — прислушиваться к чужому мнению, а не упрямиться, настаивая исключительно на своей правоте: как известно, одна голова хорошо, а две — гораздо лучше, так что нужно воспользоваться подсказкой.

Скорпион

Стремление к совершенству — вещь похвальная, особенно если не заходить на этом поводу слишкм далеко: необходимо вовремя остановиться, иначе можно потратить все имеющие ресурсы на одно дело, упустив другие. .

Стрелец

Нынешний день — прекрасная возможность начать жизнь с чистого листа: для этого, прежде всего, необходимо перестать тратить свои ресурсы — силы и время — на второстепенные задачи и сосредоточиться на самых главных.

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Козерог

Строя грандиозные планы на будущее, нужно — хоть это для вас и непривычно — немного помечтать: заложив в программу на будущее пункты, которые кажутся вам нереальными, вы будете удивлены, когда они сбудутся.

Водолей

Решение давно досаждающей вам профессиональной или бытовой проблемы может снизойти на вас как будто бы самой собой — вы будете удивлены тому, как, оказывается, просто и быстро можно все урегулировать.

Рыбы

Лучшая терапия для представителей знака в этот день — природа, на которую необходимо отправиться при первой удобной возможности — например, взять отгул на работе и провести время на даче или хотя бы в ближайшем парке.

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