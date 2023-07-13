Гороскоп на 14 июля для всех знаков Зодиака: день, который будет наполнен конфликтами

День негативной энергетики, который чреват конфликтами на всех уровнях – от профессионального до личного.
Лучший способ избежать их – вообще ни с кем не общаться, если же такой возможности нет, необходимо максимально дипломатично вести любые разговоры и признавать за другими людьми право на их собственное, отличное от вашего, мнение. Энергии дня также будут подталкивать к желанию похвастаться своими достижениями в самых разных жизненных сферах: сказать о них вслух – самый быстрый способ их потерять.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 июля для Овнов
Не стоит принимать важные решения – к успеху они по множеству причин в результате не приведут, лучше перенести этот важный процесс на другое время, пока же продумать – и просчитать – свои планы на будущее.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 июля для Тельцов
Начатые сегодня проекты заведомо обречены на неудачу, поэтому не стоит браться за действительно важные для вас дела – сосредоточьтесь на мелочевке, которая позволит подготовиться к серьезным свершениям.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 июля для Близнецов
День благоприятен для работы только в первой половине, после обеда она станет не более чем пустой тратой времени, поэтому лучше провести его с семьей – поиграть с детьми, пообщаться со старшими родственниками.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 июля для Раков
Работая на результат, который важен для вас, тем не менее не забывайте отдыхать, в противном случае вы очень быстро выдохнитесь и не сможете сделать все, что запланировали на этот день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 июля для Львов
Сегодня могут напомнить о себе хронические заболевания, а у тех, кто ими не обладают, с большой долей вероятности появятся новые, поэтому очень важно позаботиться о своем здоровье.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 июля для Дев
Приливом сил, который вы почувствуете сегодня, необходимо распорядиться грамотно: набросившись на работу, как голодный на еду, вы очень быстро их израсходуете и не достигнете поставленной цели.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 июля для Весов
В отношениях с любимым человеком важно не раскачивать "маятник", то нагнетая напряженность, то ослабляя ее: в один – не самый приятный – момент вернуться от плохого к хорошему уже не удастся.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 июля для Скорпионов
Все успеть удастся только тем представителям знака, которые заранее составят график своей работы и будут четко его придерживаться, в противном случае велик риск запутаться в делах и попасть в цейтнот.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 июля для Стрельцов
Сегодня вы не будете настроены на продуктивную профессиональную деятельность, поэтому не стоит прикладывать усилия, которые заведомо не увенчаются серьезным результатом – лучше отдохнуть.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 июля для Козерогов
Крайнюю осторожность необходимо соблюдать в финансовом отношении: деньги сегодня нужно тратить с осмотрительностью, а серьезные сделки и контракты и вовсе лучше не заключать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 июля для Водолеев
К решению любой задачи, даже если она будет касаться хозяйственно-бытовой деятельности, необходимо подходить с креативной точки зрения – удастся получить не только успешный результат, но и удовольствие.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 июля для Рыб
Любые переговоры – как профессионального, так и личного свойства – сегодня успехом не увенчаются, поэтому не стоит даром тратить время – лучше перенести их на другой день.
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