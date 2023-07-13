Гороскоп на 14 июля для всех знаков Зодиака: день, который будет наполнен конфликтами

День негативной энергетики, который чреват конфликтами на всех уровнях – от профессионального до личного.

Лучший способ избежать их – вообще ни с кем не общаться, если же такой возможности нет, необходимо максимально дипломатично вести любые разговоры и признавать за другими людьми право на их собственное, отличное от вашего, мнение. Энергии дня также будут подталкивать к желанию похвастаться своими достижениями в самых разных жизненных сферах: сказать о них вслух – самый быстрый способ их потерять.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 июля для Овнов

Не стоит принимать важные решения – к успеху они по множеству причин в результате не приведут, лучше перенести этот важный процесс на другое время, пока же продумать – и просчитать – свои планы на будущее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 июля для Тельцов

Начатые сегодня проекты заведомо обречены на неудачу, поэтому не стоит браться за действительно важные для вас дела – сосредоточьтесь на мелочевке, которая позволит подготовиться к серьезным свершениям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 июля для Близнецов

День благоприятен для работы только в первой половине, после обеда она станет не более чем пустой тратой времени, поэтому лучше провести его с семьей – поиграть с детьми, пообщаться со старшими родственниками.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 июля для Раков

Работая на результат, который важен для вас, тем не менее не забывайте отдыхать, в противном случае вы очень быстро выдохнитесь и не сможете сделать все, что запланировали на этот день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 июля для Львов

Сегодня могут напомнить о себе хронические заболевания, а у тех, кто ими не обладают, с большой долей вероятности появятся новые, поэтому очень важно позаботиться о своем здоровье.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 июля для Дев

Приливом сил, который вы почувствуете сегодня, необходимо распорядиться грамотно: набросившись на работу, как голодный на еду, вы очень быстро их израсходуете и не достигнете поставленной цели.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 июля для Весов

В отношениях с любимым человеком важно не раскачивать "маятник", то нагнетая напряженность, то ослабляя ее: в один – не самый приятный – момент вернуться от плохого к хорошему уже не удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 июля для Скорпионов

Все успеть удастся только тем представителям знака, которые заранее составят график своей работы и будут четко его придерживаться, в противном случае велик риск запутаться в делах и попасть в цейтнот.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 июля для Стрельцов

Сегодня вы не будете настроены на продуктивную профессиональную деятельность, поэтому не стоит прикладывать усилия, которые заведомо не увенчаются серьезным результатом – лучше отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 июля для Козерогов

Крайнюю осторожность необходимо соблюдать в финансовом отношении: деньги сегодня нужно тратить с осмотрительностью, а серьезные сделки и контракты и вовсе лучше не заключать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 июля для Водолеев

К решению любой задачи, даже если она будет касаться хозяйственно-бытовой деятельности, необходимо подходить с креативной точки зрения – удастся получить не только успешный результат, но и удовольствие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 июля для Рыб

Любые переговоры – как профессионального, так и личного свойства – сегодня успехом не увенчаются, поэтому не стоит даром тратить время – лучше перенести их на другой день.

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