Гороскоп на 14 июля для всех знаков Зодиака: день ответственных поступков

Гороскоп на 14 июля для всех знаков Зодиака: день ответственных поступков

Каждый совершенный в этот день поступок будет иметь серьезные – как положительные, так и отрицательные последствия.

Именно поэтому любое действие необходимо тщательно и всесторонне обдумывать: если оно окажется правильным, уже в самое ближайшее время жизнь может измениться к лучшему, ну а в противном случае пенять придется только на себя.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 14 июля для Овнов

Решение, коль скоро оно уже принято, не стоит подвергать сомнениям, даже если к нему вас будут подталкивать люди, которых вы считаете достойным вашего доверия: несмотря ни на что, необходимо стоять на своем.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 14 июля для Тельцов

День благоприятен для примирения со всеми, с кем вы за последнее время успели поссориться, – они с готовностью пойдут вам навстречу и о былых разногласиях можно будет забыть раз и навсегда.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 14 июля для Близнецов

Прежде чем принять важное жизненное решение, обязательно посоветуйтесь с людьми, которым доверяете: сегодня день, когда – в соответствии с народной мудрости – одна голова хорошо, а две – лучше.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 14 июля для Раков

Терзания по поводу того, что некоторое время назад вы поступили неправильно, могут продолжаться до сих пор, но сегодня жизнь обязательно даст вам счастливую возможность исправить ситуацию.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 14 июля для Львов

Недовольство собой во всем – от совершенных поступков до надоевшего внешнего вида – может всерьез испортить настроение: в этот момент важно вспомнить, что все исправить вполне в ваших силах.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 14 июля для Дев

В творчестве, каким бы оно ни было – профессионального и аматорского свойства, – дела успехом не увенчаются, поэтому лучше заменить их практической работой, не требующей от вас креатива.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 14 июля для Весов

Те из вас, кто давно подумывает о переходе на другую работу, сегодня могут предпринимать решительные действия в этом направлении: отбирать вакансии, отправлять резюме и проходить собеседование.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 14 июля для Скорпионов

Если вы давно мечтаете встретить свою первую любовь, судьба наконец-то даст вам такой шанс, а вот удастся ли продолжить отношения с того места, на котором они когда-то завершились, будет зависит только от вас.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 14 июля для Стрельцов

Даже при наличии цейтнота в профессиональных и хозяйственных делах, не стоит гнаться за всеми "зайцами" сразу – это лучший путь к тому, чтобы завалить все свои планы, лучше сфокусироваться на чем-то одном.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 14 июля для Козерогов

Прежде чем отдохнуть, доведите до логического конца находящиеся в процессе работы дела – после того как вы расслабитесь, снова настроиться на трудовой лад будет практически невозможно.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 14 июля для Водолеев

Не стоит считать катастрофой мелкие профессиональные неурядицы, которые возможны в это время: на конечный результат они особого влияния не окажут, а настроение испортят всерьез и надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 14 июля для Рыб

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня соблюдать баланс между бытовыми хлопотами и решением профессиональных задач – при малейшем перекосе в одну сторону вторая может всерьез зависнуть.

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