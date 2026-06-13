Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть очень острожными

Пчела над маком / © Associated Press

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Нервное напряжение этого времени может вылиться в стресс, который будучи загнанным глубоко внутрь, может значительно осложнить вам жизнь.

Чтобы подобного не произошло, нельзя таить в себе злость и обиду, нужно реагировать на любые раздражители соответствующим образом — игнорируя их, даже если в некоторых случаях это будет непросто.

Овен

Не самое лучшее время для серьезных разговоров с окружающими людьми: даже если вы давно собирались выяснить отношения с кем-то из близких, выберите для этого другой — более спокойный и менее конфликтный — день.

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Телец

Упадок сил, который вы почувствуете с самого утра, может быть связан с буквально одолевшими вас дурными предчувствиями — не стоит обращать на них внимание, к реальности они отношения иметь не будут.

Близнецы

В этот день никто не даст вам лучшего совета, чем вы сами: просто произнесите — вслух или про себя — интересующий вас вопрос и прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он даст отве и не обманет.

Рак

От важных решений, даже если жизнь поставит вас перед необходимостью их принять, желательно отказаться, или, если такой возможности не будет, хотя бы перенести их на другой — более подходящий для этого — день

Лев

День не подходит для серьезных — даже бытовых — дел, их не удастся довести до логического конца — лучше сосредоточиться на решении мелких вопросов, которые, несмотря на свою незначительность, не дадут двигаться вперед.

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Дева

Самым трудным из всего, что вам предстоит в этот день, — сделать важный выбор: например, между двумя деловыми предложениями или двумя претендентами на руку и сердце, и еще неизвестно, что будет сложнее.

Весы

Не стоит тратить выходной день на домашнюю работу, когда на свете существует масса других, куда более приятных, занятий — можно, например, прогуляться по ближайшему парку и даже устроить пикник на газоне.

Скорпион

День потребует экономного отношения к деньгам: постарайтесь не делать крупных покупок, которые, скорее всего, окажутся бракованными, а если вы не в силах удержать себя в руках, лучше вообще не отправляться на шопинг.

Стрелец

Человек из прошлого, который появится в вашей жизни в это время, придет с определенной миссией — возможно, он готов открыть вам тайну, которая занимает вас довольно долгое время: внимательно отнеситесь к его словам

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Козерог

Прекрасное время для налаживания отношений с человеком, с которым вы давно находитесь в ссоре, из-за чего всерьез переживаете: подыщите подходящий повод и позвоните — его реакция вас приятно удивит.

Водолей

День идеально подходит для выяснения отношений с близкими людьми, если между вами существуют какие-нибудь недомолвки и разногласия — вам удастся найти взаимопонимание и прийти к общему знаменателю.

Рыбы

Прежде чем принять серьезное решение, касающееся вашей личной жизни, хорошо подумайте и проанализируйте как былые события, так и совершенные вами ошибки — не стоит повторять их в будущем.

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