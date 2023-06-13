Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака: день повышенной конфликтности

День повышенной конфликтности, когда необходимо быть максимально осторожными в действиях и особенно словах.

Одно сказанное в запале или непродуманное слово может разрушить отношения, которые выстраивались годами, а у малознакомого человека вызвать вспышку негодования. Знания, которые человек может получить в этот день, не принесет ему никакой пользы, а события нынешнего дня не станут основой для обретения необходимого им опыта, поэтому не стоит возлагать надежды на то, что они окажутся полезными впредь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 июня для Овнов

От шопинга, даже если вы заранее планировали его на этот день, лучше отказаться: все, что вы приобретете, можно будет смело заносить в условную графу под названием "выброшенные деньги", так что поостерегитесь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 июня для Тельцов

Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми, даже если они будут казаться вам идеальными собеседниками – тонкими и понимающими: скорее всего, вы обманетесь, а ваши тайны будут использованы вам во зло.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 июня для Близнецов

Нежелательно становиться на один уровень с людьми, которые позволят себе неэтичное поведение и откровенно хамские высказывание: лучшая тактика в таком случае – полное игнорирование их враждебных выпадов.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 июня для Раков

Приливом энергии, который вы почувствуете в этот день, необходимо распорядиться грамотно, использовать внутренние силы исключительно в конструктивных целях – для достижения профессиональных результатов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 июня для Львов

Сегодня представителям вашего знака необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами: умерьте свойственные вам широкие жесты и продемонстрируйте разумную прижимистость.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 июня для Дев

Не лучший день для путешествий любого характера – как профессионального, так и личного: если отменить поездку невозможно, постарайтесь соблюдать максимальную осторожность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 июня для Весов

Важно соблюдать равновесие между активной деятельностью и полным бездействием: поскольку бездельничать нежелательно, надо найти нужное, но необременительное занятие – скажем, навести порядок в документах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 июня для Скорпионов

Общаясь с близкими людьми, остерегайтесь безапелляционных суждений и замечаний, которые могут выглядеть как оскорбления: нарушить хрупкий мир отношений в это время очень легко, а вернуть его – почти невозможно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 июня для Стрельцов

Соблазн похвастаться своими достижениями будет велик, но ему не только можно, но и нужно противостоять: такое понятие, как сглаз, еще никто не отменял, поэтому легко можно будет спугнуть свою удачу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 июня для Козерогов

Профессиональной цели, которую вы поставите перед собой сегодня, смогут достичь только те, кто, сосредоточившись на основной задаче, не станет отвлекаться на вопросы второстепенной важности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 июня для Водолеев

Будучи одним из самых авантюрных знаков Зодиака, вы и сегодня решите рискнуть, чтобы сорвать джекпот, но звезды не советуют вам этого делать: результат может оказаться прямо противоположным ожидаемому.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 июня для Рыб

Ссора с близким человеком может произойти из-за любой мелочи, поэтому хорошо подумайте о том, так ли важен для вас предмет спора, чтобы жертвовать ради него давними и счастливыми отношениями.

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