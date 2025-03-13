Гороскоп на 14 марта для всех знаков Зодиака: день, характеризующийся противостоянием добра и зла

Силы организма, а вместе с ними и способность к активным действиям, будут ослабевать, но это не значит, что нужно идти на поводу у сил зла. Им необходимо оказать сопротивление: не стоит позволять себе недобрых мыслей, злых слов и непорядочных поступков: возможно они заденут человека, против которого направлены, но очень быстро вернутся обратно – бумерангом.

Овен

Звезды рекомендую сосредоточиться на одном, но действительном крупном – можно даже сказать, глобальном – и важном проекте, на время оставив в стороне те, которые не имеют первостепенной важности.

Телец

Столкнувшись с необходимостью что-то починить или отремонтировать, доверьтесь специально обученному человеку – сами вы точно не справитесь, только зря потратите время, которое пригодилось бы для работы или отдыха.

Близнецы

Улучшить плохое настроение, которое может осложнять вашу жизнь с самого утра, поможет забота об окружающих – как близких, так и незнакомых – людях: это станет источником позитивных эмоций.

Рак

Нужно быть осторожными с новыми знакомыми – человек, который войдет в вашу жизнь в это время, может принести массу неприятностей: лучше всего, вообще не разговаривать с неизвестными вам людьми.

Лев

Сегодня не стоит браться за дела, от которых зависит карьера: скорее всего, их результат окажется, мягко говоря, сомнительным, и впечатления на начальство и коллег вы таким образом произвести не сможете.

Дева

Агрессией на агрессию нежелательно отвечать всегда, но сегодня это особенно неприемлемо: конфликт окажется слишком глубоким, и выйти из него быстро не удастся, так что не рискуйте понапрасну.

Весы

Избегайте чужих советов, даже если, на ваш взгляд, их дают от чистого сердца: как поступать в том или ином случае, можете сказать только вы сами – лучше всего, прислушавшись к своему внутреннему голосу.

Скорпион

Сегодня вам вряд ли удастся справить с профессиональной задачей, которую поставит перед вами начальство, поэтому постарайтесь от нее отказаться, перенеся на другой день, а сегодня займитесь завершением недоделок.

Стрелец

Ваша вспыльчивость и несдержанность на язык не секрет для всех, кто вас знает, поэтому – во избежание конфликтов с окружающими людьми, думайте над каждым словом, которое собираетесь произнести.

Козерог

Обстоятельства сегодня сложатся таким образом, что вы сможете под другим углом зрения сможете посмотреть на человека, которого, как казалось, вы хорошо знаете, и это открытие окажется приятным.

Водолей

Хорошее настроение позволит вам минимизировать неприятные ощущения от враждебных выпадов недоброжелателей: помните, что их агрессия – отражение их внутренних проблем, к вам она отношения не имеет.

Рыбы

Вы сможете стать свидетелем того, как срабатывает закон бумеранга: человек, который когда-то вас обидел, получит, как говорится, по заслугам, но вряд ли такой поворот событий вас порадует.

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