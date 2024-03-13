Гороскоп на 14 марта для всех знаков Зодиака: день революционных перемен

День революционных перемен, которые будут иметь серьезное значение на перспективу – как ближнюю, так и дальнюю.

Любой цели в это время можно будет достичь только при помощи активных действий, но только в том случае, если они продуманы и подготовлены заранее. Принимать решения относительно того, как поступить в том или ином случае, сегодня не стоит – слишком велика вероятность серьезных, а потому особенно досадных ошибок. Обстоятельства сложатся таким образом, что у многих из нас появится возможность отомстить своим обидчикам. Звезды предостерегают нас от этого – не стоит тратить свои силы на то, чтобы умножать зло.

Овен

Начиная работу над новым проектом – прежде всего профессионального свойства, – гоните прочь сомнения, которые могут заставить вас отступить от задуманного: не стоит идти у них на поводу – сегодня вам по силам все.

Телец

Работать надо для собственной пользы и удовольствия, а не для того, чтобы кому-то понравиться или удостоиться чьей-то похвалы, только в таком случае вам удастся достичь настоящего успеха.

Близнецы

Несмотря на кажущийся профессиональный успех, в последнее время вы все больше и больше ощущаете, что зашли в тупик возможно, стоит рассмотреть новые направления, которые могут привести вас к успеху.

Рак

Нынешний день покажет, что в последнее время вы непозволительно расслабились, сдав свои позиции как на работе, так и в личной жизни, но есть и хорошая новость – еще не поздно все исправить.

Лев

Делать вид, что близкого человека в вашей жизни не существует только потому, что вы не считаете нужным помогать ему материально, но проблемы это не решит: возможно, имеет смысл пересмотреть свои "принципы".

Дева

Плохое настроение, которого сегодня, увы, избежать не удастся, можно "лечить" любимым занятием – в данном случае желательно сосредоточиться на уходе за домашними растениями – прежде всего их пересадкой.

Весы

Замечание, которое в этот день может сделать вам близкий человек, необходимо принять к сведению: возможно, осознавать это будет неприятно, но вы должны признать, что совершили ошибку, которую нужно исправить.

Скорпион

С присущим вам желанием сказать какую-нибудь колкость своему собеседнику, не только можно, но и нужно бороться: таким образом вы наносите собеседникам серьезные обиды.

Стрелец

Будучи представителями самого активного и решительного Зодиака, вы в последнее время начали сдавать позиции и медлите там, где необходимо действовать: взбодритесь – вас ждут великие дела.

Козерог

Человек, от общения с которым вы некоторое время назад сознательно отказались, сейчас мог бы помочь в решении серьезного вопроса: возможно, хотя бы это соображение заставит вас вернуть его в свою жизнь.

Водолей

Решение вопроса, над которым вы работали все последнее время, наконец-то даст положительный результат, что не может не радовать, но останавливаться на достигнутом все же не стоит – нужно двигаться дальше.

Рыбы

Обида – плохой советчик в отношениях: скорее всего, у близкого человека не было цели задеть вас за живое, вы же, получая удовольствие от позы "униженного и оскорбленного", продолжаете нагнетать ситуацию.

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