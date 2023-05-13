Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно разрушать старое ради чего-то нового

Правда, с учетом того, что на календаре выходной день, речь, скорее всего, будет идти о решении бытовых и хозяйственных вопросов, но – самых грандиозных и глобальных. Все, что устарело и отжило свой век, можно без жалости разрушать ради чего-то нового и перспективного – главное, действовать не по наитию, а под контролем разума – он не подведет.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 мая для Овнов

Обмануть сегодня могут даже самые близкие люди: разумеется, сделают они это из лучших – благих – побуждений, но суть поступка от этого не изменится: ложь – даже во спасение – все равно останется ложью.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на14 мая для Тельцов

День благоприятен для хозяйственных хлопот любой сложности: можно делать уборку – как еженедельную, так и генеральную, а также планировать ремонт и приступать к его осуществлению.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 мая для Близнецов

Несмотря на выходной, можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые вы долгое время откладывали на потом: сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 мая для Раков

Любой план, который вы решите составить в этот день, должен быть максимально конкретным и подробным: чем больше деталей вы учтете и зафиксируете в его пунктах, тем лучше вы его выполните.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 мая для Львов

День, когда не стоит рисковать – ни в профессиональных, ни в финансовых вопросах: вместо ожидаемой прибыли можно будет получить убыток, так что лучше действовать по принципу "тише едешь – дальше будешь".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 мая для Дев

Оставьте за окружающими правило на собственное мнение, даже если оно противоречит вашему, в противном случае поссоритесь вы легко, а мириться будете долго и мучительно – не стоит до этого доводить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 мая для Весов

Поставив перед собой цель, важно идти к ней напрямик, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени будут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае рискуете весь день топтаться на месте.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 мая для Скорпионов

День, когда необходимо быть скромнее: не демонстрировать окружающим собственное совершенство и превосходство, даже если объективно оно имеет место быть, – людям это гарантированно не понравится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 мая для Стрельцов

Главное сегодня – соблюдать меру во всем – начиная с питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 мая для Козерогов

Стоит воспользоваться выходным днем и отправиться на природу: неважно, будет это поездка на дачу или поход в ближайший парк – главное, смена картинки за окном и необходимый для здоровья свежий воздух.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 мая для Водолеев

Важно соблюдать максимальную осторожность в обращении с газовым и электрическим оборудованием: по возможности – благо, на календаре выходной – лучше вообще его не включать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 мая для Рыб

День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для проведения финансовых операций – например, договоренностей о заключении важных контрактов, особенно тех, которые рассчитаны на длительную перспективу.

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