Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя говорить лишнего

День, когда необходимо максимально осторожно – и ответственно – относиться к произнесенным словам.

Необдуманные высказывания, моментально материализовавшись, могут принести много неприятностей, поэтому желательно желать себе – и тем более другим – только добра, что будет не только благородно, но и выгодно. В отношениях с людьми – как близкими, та и малознакомыми – нужно проявлять только самые лучшие свои качества, зло в любом его виде окажется наказуемым.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют заботиться не столько о себе, сколько о других – любая помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, вернется к человеку в гораздо большем объеме – как моральном, так и материальном.

Телец

Остерегайтесь всплеска негативных эмоций – под их влиянием вы можете позволить себе неосторожные высказывания, о которых быстро пожалеете, но вернуть свои слова обратно не удастся.

Близнецы

Представителям вашего знака, которые захотят испробовать на себе действие закона бумеранга, стоит сделать что-то хорошее другим людям – благодарность не заставит себя долго ждать.

Рак

Необходимо опасаться переохлаждения в любом его виде – от холодной воды и мороженого до слишком легкой одежды, в которой можно замерзнуть во время наступившего похолодания: простуду придется лечить долго.

Лев

Не стоит пренебрегать советами, которые будут давать вам заслуживающие вашего доверия люди: последовав им, вы сможете выбрать единственно верный достижения поставленной вами цели.

Дева

Планируя работу на нынешний день, не скромничайте: сегодня вам под силу достичь самых невероятных результатов – для достижения поставленной цели сложатся максимально благоприятные условия.

Весы

Постарайтесь удержать баланс между профессиональной и лично жизнь: какими бы важными делами вы ни занимались на работе, не забывайте о близких людях – их может ранить ваше невнимание.

Скорпион

Похоже, наступило время «собирать камни», которые вы «разбросали» ранее: необходимо достать отложенные в долгий ящик дела и завершить работу над ними – условия для этого будут оптимальными.

Стрелец

Не стоит тратить время и силы на заведомо бесполезные занятия – из-за них вы не сможете сделать того, что действительно важно, за что вас вряд ли похвалит непосредственное начальство.

Козерог

Можно договариваться с начальством о новой должности и увеличении заработной платы – сегодня оно будет настроено дружелюбно, поэтому согласится на просьбы, разумеется, если они окажется разумными.

Водолей

Свои высказывание необходимо контролировать всегда, но сегодня особенно нежелательно, потеряв осторожность, вы рискуете поставить себя в неловкое положение, выйти из которого будет совсем непросто.

Рыбы

Прежде чем составлять план на следующий профессиональный период, неплохо было бы подвести итоги предыдущего – это поможет не только достичь еще большего успеха, но и избежать былых ошибок.

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