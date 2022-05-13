Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака: день, когда сущность человека выходит на поверхность

Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака: день, когда сущность человека выходит на поверхность

День, когда внутренняя суть любого человека – как положительная, так и отрицательная – выходит на поверхность и усиливается в разы.

Так, если перед вами человек злой и непорядочный, то он перестанет скрывать свои внутренние посылы, сказав или сделав что-то такое, что сорвет всяческие покровы с его истинного намерения, и наоборот: тот, кто по природе своей добр, благороден и щедр, проявит эти свои качества по отношению к окружающим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 мая для Овнов

Не стоит приступать к реализации новых проектов, впрочем, работу над старыми, начатыми некоторое время назад, тоже лучше отложить – толку от усилий все равно не будет, так что лучше посвятить выходной день отдыху.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 мая для Тельцов

Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 мая для Близнецов

День, когда, несмотря на выходной, нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и нарушит рабочие планы всего месяца.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 мая для Раков

Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 мая для Львов

Сны, которые вы увидите нынешней ночью, могут подсказать вам единственно правильное решение важного для вас вопроса, главное, правильно истолковать его символы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 мая для Дев

Нежелательно слушать чужие советы, коих сегодня будет великое множество – только ленивый не станет учить вас, как поступать в сложившейся ситуации, но жить нужно исключительно своим умом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 мая для Весов

День категорически не подходит для работы – толку от нее в этот день не будет, но и бездельничать тоже не следует: например, можно навести порядок дома – прежде всего в шкафах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 мая для Скорпионов

Сегодня необходимо отказаться от любых – даже незначительных – покупок: с большой долей вероятности они окажутся неудачными, поэтому впоследствии придется сожалеть о потраченных на них деньгах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 мая для Стрельцов

Даже занимаясь решением сугубо домашних – хозяйственных – вопросов, не стоит браться за несколько дел сразу: рискуете ничего не успеть, а время и силы потратите впустую – вряд ли это улучшит ваше настроение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 мая для Козерогов

Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили отдых, тем более в выходной день.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 мая для Водолеев

Важную роль в отношениях с людьми сыграет интуиция: она поможет понять, кто вам друг, а кто – враг, и в соответствии с этими знаниями скоординировать свои действия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 мая для Рыб

Можно – и нужно – делиться с другими тем, что у вас в избытке: что именно это будет, каждый должен решать сам – главное, делать все не под давлением, а от чистого сердца.

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