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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
58
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда повезет с деньгами

Нынешний день идеально подходит для финансовых операций — талант в этой сфере могут открыть в себе даже несведущие в денежных вопросах люди.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Credits

Необходимо использовать шанс достичь серьезных результатов в бизнес-вопросах и научных исследованиях, причем, правильные решения можно будет найти, прислушавшись к интуиции, доводы разума и логические выкладки в этот день, скорее всего, окажутся ошибочными.

Овен

Нежелательно приступать к реализации новых проектов — в самом начале представителей знака может ожидать неожиданный подвох, поэтому лучше подтянуть оставшиеся до этого времени «хвосты».

Телец

Не стоит спорить с близкими людьми: во-первых, на этот раз последнее слово все равно останется за ними, а во-вторых, о домашних делах с их участием, которые вы планировали все последнее время, на время придется забыть.

Близнецы

Несмотря на тотальную занятость, постарайтесь хотя бы в выходной день найти время для себя — спокойная обстановка и уединение помогут вам отдохнуть и порелаксировать вдали от шума и суеты.

Рак

Велика вероятность перспективного предложения, причем не только профессионального, но и личного свойства — как первое, так и — особенно! — второе следует принимать, не раздумывая.

Лев

День одинаково благоприятен как для работы, которой можно заниматься в выходной, так и для отдыха, поэтому необходимо, чтобы в нем равных долях присутствовало и то, и другое, иначе трудно будет избежать усталости.

Дева

Ответ на важный — преимущественно личный — вопрос даст только ваш внутренний голос: в отличие от окружающих людей он в курсе даже тех обстоятельств, которые вы по понятным причинам тщательно скрываете от других.

Весы

Любые факты, которые станут вам известны в этот день, требуют внимательного отношения и тщательного анализа — возможно, в самое ближайшее время они помогут вам принять верное решение в той сфере жизни, которая особенно важна для вас.

Скорпион

День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для любых — даже самых сложных — профессиональных проектов, поэтому важно воспользоваться шансом и взяться за работу, к которой вы до сих боялись подступиться.

Стрелец

Сегодня не стоит никому делать добро с так называемым дальним прицелом: если вы рассчитываете на ответную благодарность, то лучше вообще воздержитесь от каких-либо действий — пользы они никому не принесут.

Козерог

Зарекомендовать себя в глазах важного для вас человека с положительной стороны одновременно и легко, и сложно: главное не стараться выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле, тогда вашу честность и искренность оценят по достоинству

Водолей

День, когда случайно брошенная кем-то фраза может с ног на голову перевернуть ваше представление о жизненной ситуации, в которой вы не по собственной воле оказались в данный момент, с негативного на позитивное — и наоборот.

Рыбы

Общение с человеком из прошлого и связывающие вас воспоминания не только принесут несколько приятных моментов, но и помогут решить важный жизненный вопрос — каким образом это произойдет, вы узнаете позже.

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