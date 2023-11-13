Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда жадность вырастет в разы

День, когда складываются благоприятные условия для составления планов на будущее – как долговременных, так и краткосрочных.

Удастся поставить правильные цели и продумать эффективный путь их достижения. В этот день также можно получать необходимые сведения из любых источников, в том числе и от окружающих нас людей. Главное, задавать им вопросы, на которые они не смогут солгать. Если человеку присуща такая черта, как жадность, сегодня она вырастет в разы, что негативно отразится на тех, кто его окружает, к счастью, уже завтра это пройдет.

Овен

От работы над новыми проектами нужно отказаться – успешными они не будут, поэтому необходимо сосредоточиться на тех, которые были начаты ранее, тем более что без этого нельзя будет двигаться вперед.

Телец

Романтическое свидание, как и встреча с друзьями, даст совсем не тот результат, на который вы надеетесь, поэтому лучше перенести их на другое – более благоприятное для общения – время.

Близнецы

Постарайтесь не срываться на окружающих людях, даже если настроение будет оставлять желать лучшего: уже завтра оно изменится к лучшему, а погасить "пламя" конфликта окажется не так просто.

Рак

В любую – даже не самую серьезную – финансовую операцию может вкрасться досадная ошибка, что приведет к денежным потерям, поэтому перенесите такие дела на другой день.

Лев

Даже если ваше материальное положение стабильно и устойчиво, не отказывайтесь от предложения подработать: как известно, не все измеряется деньгами, и новое занятие может со временем стать основным.

Дева

День благоприятен для того, чтобы заняться своим внешним видом, изменив свой имидж: конечно, это можно сделать и самостоятельно, но все-таки лучше будет обратиться к специалисту – у него получится лучше.

Весы

Поскольку сглаз еще никто не отменял, не стоит делиться обстоятельствами своей личной жизни с другими людьми – даже близкими друзьями: неизвестно, каким образом они воспользуются вашими тайнами.

Скорпион

Общение с окружающими сегодня не принесет ни удовольствия, ни пользы, скорее, наоборот – оно может стать причиной серьезного конфликта, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – от него нужно отказаться.

Стрелец

Постарайтесь составить подробный план действий на день и скрупулезно его придерживаться, в противном случае вы рискуете все время хвататься то за одно, то за другое, а в результате ничего не успеете сделать.

Козерог

Нежелательно демонстрировать свое чувство юмора, задевая самолюбие окружающих вас людей – как близких, так и совершенно незнакомых: ни те, ни другие не смогут оценить ваше остроумие по достоинству.

Водолей

Планируя нынешний день, прежде всего сделайте то, что потребует максимум времени и сил, а уж потом приступайте к более легким и простым задачам – так вы успеете осуществить все, что запланировали.

Рыбы

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам в течение всего дня, будет способствовать успеху во всех делах, включая профессиональные, поэтому нужно "замахнуться" на самый важный для вас проект.

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