- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака: день разрушения и созидания
Неоднозначный день, который несет в мир колоссальную разрушающую и, одновременно, созидающую силу.
Время благоприятно для отказа от старого порядка вещей, какой бы сферы нашей жизни он ни касался, на место которого очень быстро придет что-то новое — место жительства, работа, отношения. День также благоприятен для любых новых дел, и прежде всего — строительства.
Овен
Максимально удачное время для воплощения в жизнь любого — даже самого сложного и масштабного — профессионального или финансового — проекта: необходимо без промедления приступать к его реализации.
Телец
Если вы давно планировали начать ремонт в доме или квартире, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, ваше время пришло — он начнется относительно легко и, что особенно важно, закончится без осложнений.
Близнецы
Тем, кто до сих пор не встретил вторую половинку, необходимо приглядеться к окружающим представителям противоположного пола: сегодня может произойти встреча, которую вы назовете судьбоносной.
Рак
Принимая важное жизненное решение, необходимо посоветоваться с людьми, которым вы доверяете: ввиду отсутствия их личного интереса в ваших делах: они смогут увидеть ситуацию под объективным углом зрения.
Лев
Финансовые операции можно совершать только в том случае, если их риски и тщательно просчитаны, в противном случае лучше перенести их на другое время, когда обстоятельства сложатся более благоприятным образом.
Дева
Прежде чем приступить к реализации нового проекта, наведите порядок в начатых, но незавершенных делах, иначе «зависшие» вопросы будут упорно тянуть вас назад и не дадут сосредоточиться на перспективах.
Весы
Усталость, накопившуюся за последнее время, звезды рекомендуют «лечить» своим хобби и прогулками на свежем воздухе — это позволит вам отвлечься от существующих проблем и переключиться с негатива на позитив.
Скорпион
Не стоит демонстрировать свое — чего уж там греха таить, весьма специфическое — остроумие близким людям: будучи искренне расположенными к вам, они могут также искренне на вас обидеться.
Стрелец
Красноречие и убедительность, которыми звезды наградят вас в этот день, помогут вам убедить в правоте своей точки зрения и склонить на свою сторону любого собеседника — даже самого упрямого и несговорчивого.
Козерог
Нельзя «загонять» вглубь конфликт с близким человеком: при первых же признаках взаимного непонимания, предложите ему обсудить сложившуюся ситуацию — высказав претензии, он перестанет на вас сердиться.
Водолей
В этот день важно обращать внимание на сигналы, которые будет посылать вам организм: так вам удастся «захватить» недуг на ранней стадии его развитие и, приняв необходимые меры, вовремя от него излечиться.
Рыбы
День идеально подходит для того, чтобы завершить проекты — как профессионального, так и хозяйственного свойства, которые давно не удавалось «сдвинуть» с места, поэтому они упорно тянули вас назад.