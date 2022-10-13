Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя предавать свои мечты

День мощной негативной энергетики, когда жизнь с упорством, достойным лучшего применения, будет посылать человеку испытания.

Самая главная опасность в это время – поддаться своей слабости или чужому давлению и поступить не так, как собирался изначально по сути дела, предав себя или свою мечту. Раскаяние наступит очень быстро, но исправить что-либо будет очень поздно, а то и вообще невозможно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 октября для Овнов

Душевные переживания, связанные, скорее всего, с неудачами на любовном фронте, можно будет заглушить физической нагрузкой: например, заняться спортом, а вот от хозяйственных хлопот в день Покровы лучше отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 октября для Тельцов

Принимая важное решение, не ориентируйтесь на мнение других людей, даже если речь идет о родных и друзьях: вы, конечно, можете их выслушать, но окончательное слово – и ответственность – все-таки за вами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 октября для Близнецов

Воспользуйтесь праздничным днм для того, чтобы отказаться от работы и провести день – разумеется по возможности – в одиночестве: общение сегодня не принесет ни удовольствия, ни пользы – только вред.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 октября для Раков

Встречу с друзьями, даже если она планировалась заранее, лучше отложить: сегодня велика вероятность того, что во время общения возникнет конфликт, который испортит не только встречу, но и отношения в целом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 октября для Львов

В отношениях с любимым человеком нежелательно проявлять заносчивость и высокомерие: даже зная о том, что вам свойственно подобное поведение, они могут обидеться, и вернуть их расположение будет сложно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 октября для Дев

День, когда звезды не рекомендуют не только совершать какие-либо финансовые операции, даже если речь идет о б элементарном походе в магазин, но просто брать деньги в руки – это станет плохой приметой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 октября для Весов

Не стоит навязывать другим людям свое мнение, даже если вы уверены, что правы на все сто процентов: оставьте им право на ошибку – пусть они сами, без постороннего вмешательства, поймут, что заблуждались.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 октября для Скорпионов

Откажитесь от каких-либо обещаний, даже если окружающие будут вынуждать вас к ним: скорее всего, вы не сможете сдержать данное слово и заработаете репутацию ненадежного человека.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 октября для Стрельцов

Романтическое свидание, даже если оно было назначено заранее, лучше перенести на другой день: любая – даже незначительная – размолвка может перерасти в серьезный, долговременный конфликт.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 октября для Козерогов

Будьте максимально осторожны и бдительны по отношению к людям, которые в это время могут появиться в вашем окружении: исходящую от них опасность трудно оценить сразу, а вред они могут нанести серьезный.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на14 октября для Водолеев

Для представителей вашего чувствительного знака день «дьявольской» энергетики, как его называют астрологи, может стать особенно неприятным: постарайтесь сегодня как можно меньше общаться с окружающими.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 октября для Рыб

Не стоит всерьез воспринимать идеи, которые сегодня придут вам в голову: они только на первый взгляд кажутся продуктивными, а на самом деле не оправдают ожиданий, поэтому не стоит делать на них ставку.

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