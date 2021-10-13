Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

День мощной энергетики, которая оказывает влияние на все живое на Земле.
Противостоять ей хоть и сложно, но можно – главное, помнить об элементарных правилах безопасности. Прежде всего не стоит общаться с людьми, доброжелательность которых вызывает у вас хотя бы малейшие сомнения – вполне возможно, что их намерения далеко не так чисты и прозрачны, как это может показаться на первый взгляд.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 14 октября для Овнов
День благоприятен для очищения организма – как на ментальном, так и на физическом уровне: можно – и нужно – заниматься йогой, пить травяные чаи и чистую негазированную воду, принимать ванну с морской солью.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 14 октября для Тельцов
Не стоит проявлять негативные эмоции – они подпитывают силы зла, поэтому важно думать только о хорошем – так можно будет сохранить в равновесии и мировую гармонию, и свое внутреннее состояние.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 14 октября для Близнецов
Неприятные знаки, которые могут преследовать вас сегодня с самого утра, скорее всего, не будут иметь под собой хоть каких-нибудь оснований для беспокойства, так что не стоит принимать их во внимание.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 14 октября для Раков
Звезды предупреждают вас о возможном напряжении нынешнего дня, которое может вылиться в неожиданные конфликты – прислушайтесь к предостережению, так вы сможете избежать неприятностей.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 14 октября для Львов
Лучший способ снизить уровень стресса – физическая активность: отправляйтесь на пробежку или прогулку, и вы почувствуете приятную усталость, благодаря которой позабудете о накопленном негативе, как будто бы его и не было.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 14 октября для Дев
Общаясь с незнакомым или малознакомым человеком, следите за тем, что и как говорите: велика вероятность ненароком выдать тайну, которую вы тщательно оберегаете от внимания посторонних.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 14 октября для Весов
Праздничный день – не повод включать в рацион алкоголь, он может негативно сказаться на состоянии здоровья, то же самое можно сказать и о питании – сейчас не время перегружать желудок вредными продуктами.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 14 октября для Скорпионов
День, когда необходимо проявить осторожность в отношении собственных финансов: находясь в людных местах, следите за своим кошельком и не идите на поводу у мошенников, старающихся выманить у вас средства.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 14 октября для Стрельцов
С раздражением в отношении окружающих вас людей, которое будет преследовать вас с самого утра, нужно бороться решительно, иначе оно отнимет у вас львиную долю сил, необходимых для полноценной работы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 14 октября для Козерогов
Лучшее лекарство от тревожных мыслей, которые будут беспокоить вас в этот день, – долгая прогулка: физическая активность и свежий воздух значительно улучшат ваше настроение.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 14 октября для Водолеев
Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы будете испытывать сегодня, не имеет под собой реальных оснований: оно – всего лишь негативное влияние Луны, которое пройдет уже завтра.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 14 октября для Рыб
Даже если ваши успехи далеки от того, какими вы хотели бы их видеть, это не повод заниматься самокритикой: ничего, кроме заниженной самооценки, это вам не принесет, так что не стоит лишать себя уверенности в своих силах.
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