Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

День мощной энергетики, которая оказывает влияние на все живое на Земле.

Противостоять ей хоть и сложно, но можно – главное, помнить об элементарных правилах безопасности. Прежде всего не стоит общаться с людьми, доброжелательность которых вызывает у вас хотя бы малейшие сомнения – вполне возможно, что их намерения далеко не так чисты и прозрачны, как это может показаться на первый взгляд.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 октября для Овнов

День благоприятен для очищения организма – как на ментальном, так и на физическом уровне: можно – и нужно – заниматься йогой, пить травяные чаи и чистую негазированную воду, принимать ванну с морской солью.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 октября для Тельцов

Не стоит проявлять негативные эмоции – они подпитывают силы зла, поэтому важно думать только о хорошем – так можно будет сохранить в равновесии и мировую гармонию, и свое внутреннее состояние.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 октября для Близнецов

Неприятные знаки, которые могут преследовать вас сегодня с самого утра, скорее всего, не будут иметь под собой хоть каких-нибудь оснований для беспокойства, так что не стоит принимать их во внимание.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 октября для Раков

Звезды предупреждают вас о возможном напряжении нынешнего дня, которое может вылиться в неожиданные конфликты – прислушайтесь к предостережению, так вы сможете избежать неприятностей.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 октября для Львов

Лучший способ снизить уровень стресса – физическая активность: отправляйтесь на пробежку или прогулку, и вы почувствуете приятную усталость, благодаря которой позабудете о накопленном негативе, как будто бы его и не было.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 октября для Дев

Общаясь с незнакомым или малознакомым человеком, следите за тем, что и как говорите: велика вероятность ненароком выдать тайну, которую вы тщательно оберегаете от внимания посторонних.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 октября для Весов

Праздничный день – не повод включать в рацион алкоголь, он может негативно сказаться на состоянии здоровья, то же самое можно сказать и о питании – сейчас не время перегружать желудок вредными продуктами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 октября для Скорпионов

День, когда необходимо проявить осторожность в отношении собственных финансов: находясь в людных местах, следите за своим кошельком и не идите на поводу у мошенников, старающихся выманить у вас средства.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 октября для Стрельцов

С раздражением в отношении окружающих вас людей, которое будет преследовать вас с самого утра, нужно бороться решительно, иначе оно отнимет у вас львиную долю сил, необходимых для полноценной работы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 октября для Козерогов

Лучшее лекарство от тревожных мыслей, которые будут беспокоить вас в этот день, – долгая прогулка: физическая активность и свежий воздух значительно улучшат ваше настроение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 октября для Водолеев

Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы будете испытывать сегодня, не имеет под собой реальных оснований: оно – всего лишь негативное влияние Луны, которое пройдет уже завтра.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 октября для Рыб

Даже если ваши успехи далеки от того, какими вы хотели бы их видеть, это не повод заниматься самокритикой: ничего, кроме заниженной самооценки, это вам не принесет, так что не стоит лишать себя уверенности в своих силах.

Гороскопы на октябрь 2021:

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