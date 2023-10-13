Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: самый опасный день во всем лунном календаре

Самый опасный во всем лунном календаре день, негативная энергетика которого представляет для человека серьезную опасность.

Разнообразные опасности могут ожидать человека за стенами его дома, поэтому – если, конечно, есть такая возможность – лучше из него без крайне необходимости не выходить. Настроение будет стремиться к нулю, из-за чего отношения между людьми – даже совершенно не знающими друг друга – могут накаляться, приводя к серьезным конфликтам.

Овен

Постарайтесь избегать мест большого скопления людей, даже если речь идет о встрече с друзьями в кафе или походе в театр – там вы можете оказаться в центре скандала, что точно не улучшит вам настроения.

Телец

Если в этот день вы почувствуете слабость, которая помешает заниматься запланированными делами, не заставляйте себя ничего делать силой, а лучше – как следует отдохните, в конце концов, на календаре выходной.

Близнецы

За своими словами необходимо следить всегда, но сегодня – особенно: неосторожное высказывание может испортить отношения с кем-то из окружающих, особенно опасно обидеть любимого человека.

Рак

Важный проект, над которым вы работаете, лучше отложить на пару дней, а пока заняться рутинной – домашней – работой, ошибка в которой – в отличие от профессиональных дел – не приведет к серьезным последствиям.

Лев

Не становитесь между теми, кто станет при вас ссориться, даже если обе стороны конфликта будут вам одинаково дороги: есть вероятность того, что они помирятся, а в пережитых неприятностях обвинят вас.

Дева

Отправляясь в магазин, делайте только самые необходимые покупки, не тратя деньги на то, без чего можно обойтись: режим разумной экономии позволит не выбиться из бюджета.

Весы

Не стоит надевать дорогостоящие ювелирные украшения, даже если повод для этого покажется более чем подходящим – велика вероятность потерять ценную вещь или стать жертвой мошенников.

Скорпион

Сильное напряжение, которое будет нарастать с самого утра, к обеду может вылиться в нервный срыв: не допустить такого развития событий можно одним-единственным способом – сократить общение с людьми.

Стрелец

Не рекомендуется проводить какие-либо финансовые операции – давать и брать деньги взаймы и совершать крупные покупки: итог этой деятельности окажется неудачным – деньги будут выброшены на ветер.

Козерог

Даже чувствуя, что правы на все сто процентов, не ввязывайтесь в спор, пытаясь навязать другому человеку свою точку зрения – ничем хорошим это не закончится, напротив, поставит вас в неудобное положение.

Водолей

Любое решение, перед выбором которого поставит вас жизнь сегодня, окажется правильным только в том случае, если вы доверитесь своей интуиции – она подскажет единственно верный ответ.

Рыбы

Не стоит отправляться в поездку, даже если вы давно планировали ее именно на эти выходные: она не заладится с самого начала и вместо ожидаемого удовольствия принесет раздражение и недовольство.

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