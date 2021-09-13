Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно обмануться в людях

День, когда можно обмануться и разувериться даже в людях, казавшихся надежными, и истинах, считавшихся непогрешимыми.
Всему виной энергетика дня, которая заставляет человека сомневаться в себе и своих силах и толкает его в объятия мошенников, активизирующихся в такие времена. Чтобы не впасть в депрессию, необходимо как можно меньше общаться с окружающими и как можно больше уделять внимание своему душевному состоянию – читать хорошую литературу и слушать классическую музыку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп 14 сентября Овнов
Состояние тревоги в этот день может вызвать все, что не получит реального – земного – объяснения, например, сны или знаки, которые будут попадаться на каждом шагу: не стоит обращать на них внимания.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп 14 сентября Тельцов
День предоставит прекрасную возможность перезагрузить отношения с любимым человеком, последствием чего, возможно, станет второй медовый месяц и – если позволит обстановка в мире – свадебное путешествие.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп 14 сентября Близнецов
События этого дня будут напрямую зависеть от вашего внутреннего состояния: на что настроитесь, то в результате и получите, так что готовьтесь к хорошему – позитивное мышление еще никто не отменял.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп 14 сентября Раков
Не рекомендуется выполнять работу за других – они, увы, все равно этого не оценят, постарайтесь выполнить то, что запланировали сами, после чего обязательно найдите время для полноценного отдыха.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп 14 сентября Львов
Стоит отказаться от повышенной физической нагрузки – чемпионом мира в отдельно взятом виде спорта вы все равно не станете, а энергии потратите массу, лучше заняться умственным трудом – он принесет больше пользы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп 14 сентября Дев
Постарайтесь не реагировать на выпады посторонних, а зачастую и вовсе незнакомых людей – вы получите конфликт на ровном месте, участие в котором ничего не решит в вашей жизни – только отнимет силы и энергию.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп 14 сентября Весов
Не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом, навязывая окружающим вас людям собственную точку зрения – согласитесь, что каждый из нас – в том числе, и вы сами – имеет право на свой взгляд на мир.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп 14 сентября Скорпионов
Если вы правильно все спланируете, то за один день легко сможете сделать то, на что раньше уходила неделя – энергии для такой производительности труда звезды отпустят вам предостаточно.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп 14 сентября Стрельцов
Злость, которую вы, возможно, ощутите в это время, нужно направить не на окружающих вас людей, а на работу – при таком мощном энергетическом заряде можно будет покорить любые профессиональные вершины.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп 14 сентября Козерогов
Не стоит стремиться покорить профессиональную вершину за один рывок – все равно сделать это не удастся, поэтому звезды советуют выполнять свою работу постепенно и методично, сегодня такая тактика – лучшая.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп 14 сентября Водолеев
Не стоит выплескивать недовольство, которое может перевыполнять вас в этот день, на окружающих людей: если окажется, что справиться с ним не под силу, найдите подходящий вариант – например, займитесь спортом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп 14 сентября Рыб
Общаясь сегодня с незнакомыми людьми, можно неожиданно получить большую долю негатива и агрессии – вплоть до физического воздействия, поэтому на всякий случай в этот день лучше обходить чужаков стороной.
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