Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо сохранять спокойствие

Гороскоп на 14 сентября / © Getty Images

Во что бы то ни стало необходимо сохранять спокойствие: нежелательно выяснять отношения с близкими людьми, вмешиваться в чужие ссоры и конфликты, позволять себе рискованные шутки и намеки, которые могут больно ранить кого-то из окружающих.

Овен

Уступив уговорам родных и близких людей и отказавшись от цели, которую давно себе наметили, со временем вы обязательно пожалеете о собственной опрометчивости, но, скорее всего, уже не сможете ничего исправить.

Телец

Как бы ни складывались обстоятельства, необходимо максимально воздерживаться от ссор с любимым человеком: взаимные упреки, которые вы будете высказывать друг другу, до добра вас не доведут.

Близнецы

От нового знакомства, возможного в этот день, лучше отказаться: человек, который поначалу будет казаться приятным во всех отношениях, на поверку может оказаться мошенником, которого вы не разглядите

Рак

В этот день вы можете невразумительно выражать свои мысли, поэтому людям трудно будет понять, чего вы от них отите, поэтому все просьбы и — особенно — пожелания лучше перенести на другое время.

Лев

Нежелательно брать на себя чужие обязанности — ни на работе, ни в семье: благодарности вы от коллег ии близких все равно не дождетесь, а вот осудить вас за то, что вы что-то сделали не так, захотят многие.

Дева

От предложения купить дорогостоящую вещь со значительной скидкой лучше отказаться, если, конечно, вы не захотите выбросить с трудом заработанные день на ветер: она окажется со скрытым браком.

Весы

Не стоит вмешиваться в чужие свары — участники конфликта, как и бывает в таких случаях, в результате помирятся, при этом вы окажетесь можете оказаться виноватыми как для одной, так и для другой стороны.

Скорпион

Во избежание досадных ошибок, подписывая любой — даже незначительный — документ, необходимо тщательно читать его текст, особенно тот, который написан мелким шрифтом — там обычно кроются все опасности и ловушки.

Стрелец

Опасаться токсичных людей, которые «подпитываются» чужой энергией, нужно опасаться всегда, но сегодня — особенно: они вытянут из вас все силы, необходимые для жизни и работы, так что обходите их стороной.

Козерог

Залог успеха для вас умеренность во всем, начиная с еды и заканчивая проявлением эмоций, которые сегодня могут перехлестывать через край, что поставит под угрозу отношения с окружающими людьми.

Водолей

От любых — даже незначительных — финансовых операций в этот день лучше отказаться — вместо ожидаемой прибыли они могут принести солидный убыток, так что не стоит рисковать с трудом барабанными деньгами.

Рыбы

Важно помнить о том, что слово — не воробей: позволив себе необдуманное или неосторожное высказывание, вы рискуете испортить отношения с близким человеком или начальством — еще неизвестно, что хуже.

