Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заниматься благотворительностью

День, когда заниматься благотворительностью нужно даже тем людям, которые обычно по самым разным причинам ее избегают.

Причем совершенное добро необязательно должно быть материальным – моральная поддержка не менее, а иногда и более значима. Не стоит никому отказывать в беседе, сочувствии, добром слове и совете: нам только кажется, что все это стоит недорого, на самом деле иногда такое участие в судьбе другого человека может оказаться по-настоящему бесценным.

Овен

Возможно, окружающие будут позволять себе обидные "шпильки" в ваш адрес, не позволяйте себе опускаться до их уровня и соответствующим образом отвечать им – лучше проигнорировать их выходки.

Телец

О том, чем вы недовольны в отношениях с близким человеком, необходимо говорить открыто: замалчивая существующую проблему, вы загоняете ее внутрь, из-за чего она может стать нерешаемой.

Близнецы

Важный жизненный вопрос, ответ на который вы уже не надеетесь получить, необходимо – минуя посредников – адресовать напрямую Вселенной: скорее всего, вы получите необходимую вам подсказку во сне.

Рак

Чем бы вы сегодня ни занимались, все будет удаваться легко и просто, что значительно повысит вашу самооценку, а, значит, любое занятие этого дня принесет двойную пользу: как прикладную, так и психологическую.

Лев

Нельзя реагировать на агрессивные выпады окружающих аналогичным образом: их цель – спровоцировать на выплеск негативных эмоций – не стоит давать им шанс вывести вас из состояния душевного равновесия.

Дева

Представителей вашего знака благотворителями не назовёшь – по их глубокому убеждению человек сам должен справляться с трудностями, но сегодня им стоит изменить себе, сделав кому-то доброе дело.

Весы

День благоприятен для мониторинга предыдущей профессиональной деятельности: проанализировав свои ошибки и достижения, вы сможете сделать правильные выводы и преуспеть в будущем.

Скорпион

От представителей вашего знака сегодня потребуется немного – уделить внимание тем, кто обратится к вам за моральной поддержкой: например, выслушать человека и – по возможности – дать ему добрый совет.

Стрелец

Откажитесь от завышенных требований к окружающим и близким людям: дайте им возможность оставаться самими собой, вы ведь тоже далеко не идеальны, а они принимают вас такими, какие вы есть.

Козерог

Воспользуйтесь благоприятными энергиями дня, чтобы сделать приятное близким людям: даже небольшой сувенир, сделанный с учетом их интересов, улучит отношения больше, чем тысяча слов.

Водолей

Стоит проанализировать отношения, в которых состоите: велика вероятность того, что некоторые из них вы поддерживаете по инерции, хотя они не приносят вам ни пользы, ни удовольствия, занимая место для более важных.

Рыбы

Как бы много домашних дел на вас ни навалилось, помните, что они при всей своей важности не могут заменить общения с близкими и любимыми людьми – постарайтесь сегодня найти для них время.

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