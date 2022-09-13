Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: один из самых сложных лунных дней

Данное время – испытание на выдержку и терпение, которые надо проявить в общении с окружающими людьми: тем, кто не сможет его пройти, придется впоследствии пожалеть о совершенных ошибках и долго исправлять их. Нежелательно также жертвовать своими убеждениями ради сиюминутной выгоды – она очень быстро "растворится", а недовольство своим поступком останется надолго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 сентября для Овнов

Звезды советуют снимать негатив нынешних лунных суток активными действиями: лучше всего затеять в доме генеральную уборку она станет символом очищения и настроит вас на оптимистический лад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 сентября для Тельцов

Не позволяйте агрессивно настроенным людям вывести вас из себя и таким образом подпитаться вашей энергией: просто не реагируйте на их провокации, тогда они очень быстро от вас отстанут.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 сентября для Близнецов

Чтобы сосредоточиться на решении важного вопроса, необходимо провести хотя бы немного времени в одиночестве – среди людей сделать это будет затруднительно, вас будут отвлекать не только их слова, но и молчание.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 сентября для Раков

Звезды не советуют вам покидать свой дом, который вы сегодня будете ощущать настоящей крепостью: если взять отгул не удастся, постарайтесь как можно быстрее закончить все свои дела и вернуться в родные стены.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 сентября для Львов

Будьте осторожны, общаясь с новыми людьми в своем окружении, скорее всего, они совсем не те, за кого себя выдают, а поэтому могут представлять для вас опасность – не стоит рисковать понапрасну.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 сентября для Дев

Нежелательно брать и давать деньги в долг: в первом случае у вас возникнут проблемы с их возвращением, а во втором вы можете долго их не увидеть, поэтому придумайте благовидный предлог для отказа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 сентября для Весов

Несмотря на свою уравновешенность, вы сегодня испытаете наплыв эмоций, которые толкнут вам на непродуманные поступки: чтобы не стать их жертвой, призовите на помощь сдержанность.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 сентября для Скорпионов

Чем шире будет круг вашего общения, тем выше вероятность серьезной ссоры с кем-то из близких друзей: избежать подобного сценария удастся только тем, кто откажется от встреч и даже телефонных разговоров.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 сентября для Стрельцов

Полное отсутствие взаимопонимания с другими – даже близкими – людьми говорит о том, что договариваться с ними о чем бы то ни было – пустая затея, поэтому с просьбами сегодня лучше ни к кому не обращаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 сентября для Козерогов

Не стоит давать кому-либо обещания, даже если люди будут вас к этому вынуждать: сдержать слово, скорее всего, не удастся, а вот оправдываться и извиняться придется долго – не самое приятное занятие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 сентября для Водолеев

Звезды рекомендуют вам провести ревизию в доме или квартире: рассортировав вещи, а также выбрав и выбросив те, которыми давно не пользуетесь, вы очистите энергетику своего жилья.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 сентября для Рыб

От встречи с любимым человеком в этот день лучше отказаться: любая мелочь – неосторожное слов или намек – могут привести к серьезному скандалу, после которого сложно будет помириться.

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