Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день борьбы между добром и злом

День борьбы между добром и злом, которая, хоть и не будучи активной, не позволяет соблюдать нейтралитет.

В любом случае придется выбирать, на какой стороне – света или тьмы – находится человек. Необходимость такого решения может принять самый неожиданный вид, и далеко не всегда оно будет однозначным, но важно помнить, что такого понятия, как "карма", еще никто не отменял, поэтому за любой свой поступок рано или поздно придется отвечать.

Овен

Любой умственной работе сегодня нужно предпочесть физический труд, даже незначительная нагрузка – например, наведение порядка в доме – не только облагородит окружающее пространство, но и улучшит настроение.

Телец

Не стоит показывать окружающим свой характер – до добра это не доведет: собственную правоту вы все равно не докажете, а вот от давних и хороших отношений вполне может не остаться и следа.

Близнецы

Улучшать настроение при помощи горячительных напитков нежелательно всегда, но сегодня – особенно: под их влиянием вы рискуете повести себя, мягко говоря, неадекватно, в чем уже завтра раскаетесь.

Рак

Сегодня необходимо отказаться от намерения всерьез поговорить и прояснить отношения с близким человеком: поставленной цели все равно достичь не удастся – вы только еще сильнее все запутаете.

Лев

От любых медицинских манипуляций представителям вашего знака сегодня нужно отказаться: их результат окажется противоположным тому, на который вы рассчитывали, и пользы точно не принесут.

Дева

Не время выяснять отношения с близким человеком: ссора, вероятная в этот день, окажется совершенно некстати, поскольку может привести не просто к конфликту, а к расставанию, которого на самом еле не хочет никто.

Весы

Сегодня – впрочем, как и всегда – нужно желать окружающим людям только хорошего: любое пожелание вернется к своему "автору" бумерангом, поэтому добрым быть не только правильно, но и выгодно.

Скорпион

Не давайте никому обещаний, если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что вы сможете их выполнить, в противном случае впоследствии придется краснеть из-за своей ненадежности и необязательности.

Стрелец

Меньше говорить и больше слушать желательно всегда, но сегодня – особенно: так вы сможете разобраться в хитросплетениях отношений окружающих вас людей и сделать из своего знания важные выводы.

Козерог

Тем, кто давно собирался поразмыслить о важных вещах – например, определить цели и стратегию своей деятельности на ближайшее время – стоит воспользоваться благоприятным временем.

Водолей

День, когда – несмотря на выходной – очень важно найти себе занятие: оно отвлечет вас от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – могут "накрыть" вас с самого утра.

Рыбы

Мечтая о будущем, не скромничайте: чем смелее будут ваши грезы, тем больше шансов на то, что они станут реальностью, так что запрашивайте по максимуму – результат вас порадует.

Читайте также: