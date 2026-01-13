Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести провести в тишине и покое

Зимний пейзаж / © Credits

Чтобы их избежать, необходимо соблюдать максимальную осторожноссть.

Велика вероятность неудач — как профессионального, так и личного толка, ссор с близкими людьми, конфликтов с начальством и коллегами. Не стоит также рисковать, проводя сомнительные финансовые операции: велика вероятность потери денежных средств.

Овен

День, несмотря на пик рабочей недели, благоприятен для занятий любимыми делами — чтением, рукоделием, просмотром любимых фильмов: они помогут нейтрализовать негативную энергетику, которая будет давить на мозги.

Телец

Эмоционально реагируя на чужие — в большинстве своем, недоброжелательные — слова или действия, вы никому ничего не докажете, зато энергии потеряете много, поэтому лучше игнорировать такие выпады.

Близнецы

Лучшее средство от плохого настроения и повышенной тревожности — отказ от негатива и настрой на позитив: соответствующее мышление, к счастью, еще никто не отменял — оно даст предстаивтелям знака весомые результаты.

Рак

Заниматься делами — как профессиональными, так и бытовыми, запланированными на этот день, лучше в одиночестве — так никто не сможет отвлечь вас от работы пустыми разговорами и — особенно! — спорами.

Лев

День особенно благоприятен для интеллектуальной деятельности — любая научная, литературная или журналистская работа не только пойдет очень легко, но и принесет потрясающие — в том числе, и финансовые — результаты.

Дева

Не стоит обращать внимание на сны и другие знаки, которые могут встречаться посылать в этот день буквально на каждом шагу: к предсказаниям эта игра подсознания не будет иметь никакого отношения.

Весы

Нежелательно встревать в конфликты — особенно чужие: помирить враждующие стороны вам, как ни старайся, не получися даже таким врожденным дипломатам как вы, а вот усугубить ссору вам удастся легко.

Скорпион

Избавиться от переживаний этого дня поможет «лекарство», которое считается лучшим в подобном случае — работа: необходимо максимально загрузить себя, тогда от плохого настроения не останется и следа.

Стрелец

Нежелательно рассказывать о позитивных — профессиональных или личных — переменах, происходящими в вашей жизни, посторонним людям — так проще всего сглазить их и вернуть себя на предыдущий жизненный уровень.

Козерог

День, несмотря на разгар рабочей недели, благоприятен для любых работ по дому — все занятия, которые вы до сих пор по разным причинам откладывали на потом, в это время окажутся легкими, приятными и успешными.

Водолей

Не стоит ссориться ни с кем — даже с теми людьми, которые будут нечаянно или сознательно выводить вас из себя: конфликт может иметь долговременные и, к сожалению, нежелательные последствия.

Рыбы

Звезды призывают вас быть снисходительными к самим себе, прощая свойственные вам — как и другим людям — маленькие и большие слабости и их следствие, ошибки, от которых никто в нашем мире не гарантирован.

