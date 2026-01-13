- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1412
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести провести в тишине и покое
Нынешний день желательно провести в тишине и покое — так проще всего избежать опасностей, которыми он чреват.
Чтобы их избежать, необходимо соблюдать максимальную осторожноссть.
Велика вероятность неудач — как профессионального, так и личного толка, ссор с близкими людьми, конфликтов с начальством и коллегами. Не стоит также рисковать, проводя сомнительные финансовые операции: велика вероятность потери денежных средств.
Овен
День, несмотря на пик рабочей недели, благоприятен для занятий любимыми делами — чтением, рукоделием, просмотром любимых фильмов: они помогут нейтрализовать негативную энергетику, которая будет давить на мозги.
Телец
Эмоционально реагируя на чужие — в большинстве своем, недоброжелательные — слова или действия, вы никому ничего не докажете, зато энергии потеряете много, поэтому лучше игнорировать такие выпады.
Близнецы
Лучшее средство от плохого настроения и повышенной тревожности — отказ от негатива и настрой на позитив: соответствующее мышление, к счастью, еще никто не отменял — оно даст предстаивтелям знака весомые результаты.
Рак
Заниматься делами — как профессиональными, так и бытовыми, запланированными на этот день, лучше в одиночестве — так никто не сможет отвлечь вас от работы пустыми разговорами и — особенно! — спорами.
Лев
День особенно благоприятен для интеллектуальной деятельности — любая научная, литературная или журналистская работа не только пойдет очень легко, но и принесет потрясающие — в том числе, и финансовые — результаты.
Дева
Не стоит обращать внимание на сны и другие знаки, которые могут встречаться посылать в этот день буквально на каждом шагу: к предсказаниям эта игра подсознания не будет иметь никакого отношения.
Весы
Нежелательно встревать в конфликты — особенно чужие: помирить враждующие стороны вам, как ни старайся, не получися даже таким врожденным дипломатам как вы, а вот усугубить ссору вам удастся легко.
Скорпион
Избавиться от переживаний этого дня поможет «лекарство», которое считается лучшим в подобном случае — работа: необходимо максимально загрузить себя, тогда от плохого настроения не останется и следа.
Стрелец
Нежелательно рассказывать о позитивных — профессиональных или личных — переменах, происходящими в вашей жизни, посторонним людям — так проще всего сглазить их и вернуть себя на предыдущий жизненный уровень.
Козерог
День, несмотря на разгар рабочей недели, благоприятен для любых работ по дому — все занятия, которые вы до сих пор по разным причинам откладывали на потом, в это время окажутся легкими, приятными и успешными.
Водолей
Не стоит ссориться ни с кем — даже с теми людьми, которые будут нечаянно или сознательно выводить вас из себя: конфликт может иметь долговременные и, к сожалению, нежелательные последствия.
Рыбы
Звезды призывают вас быть снисходительными к самим себе, прощая свойственные вам — как и другим людям — маленькие и большие слабости и их следствие, ошибки, от которых никто в нашем мире не гарантирован.
