Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для начинаний

Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день, неблагоприятный для начинаний

День неблагоприятен для начинаний, даже если они давно планировались именно на это время.

Зато можно продолжать работу над уже начатыми проектами, особенно если они – так или иначе – касаются творчества. В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать обиды, давно ушедшие в прошлое: восстановить справедливость, даже если она была нарушена, все равно не удастся, а вот испортить отношения можно будет легко.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 января для Овнов

Работа над важным проектом сегодня успехом не увенчается, поэтому желательно довести до ума мелкие и незначительные дела, которые, тем не менее, необходимо закончить вовремя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 января для Тельцов

Возможно повторение ситуации – как профессиональной, так и личной, которая однажды уже имела место быть: она дана для того, чтобы извлечь необходимый опыт и впредь не повторять старых ошибок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 января для Близнецов

Не стоит ссориться с родными и друзьями по пустякам, в противном случае легко можно лишиться их хорошего отношения, а вместе с ним и тыла, который помогает во время кризисных житейских ситуаций.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 января для Раков

Если вы давно собирались поговорить с начальством о повышении заработной платы, можете считать, что ваше время пришло: сегодня оно – как никогда – будет готово пойти вам навстречу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 января для Львов

Пытаясь понять, как вы выглядите со стороны, постарайтесь обойтись без самокритики: такого самоуверенного человека, как вы, она может свалить с ног – причем в буквальном смысле этого слова.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 января для Дев

События нынешнего дня станут проверочными для людей, находящихся рядом с вами – любимых, друзей, родственников: возможно, поступки кого-то из них не совпадут со словами любви, которые вы от них слышите.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 января для Весов

Не стоит вести пустые разговоры с теми, кого вы отчаялись убедить в своей правоте – таким образом вы только даром потратите драгоценное время, а взаимопонимания добиться не сможете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 января для Скорпионов

К неприятным воспоминаниям, которые могут преследовать вас в этот день, необходимо отнестись с пониманием: вместо того чтобы отмахиваться от них, подумайте о том, что с их помощью хочет сказать подсознание.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 января для Стрельцов

Сегодня вы, возможно, получите ответ на вопрос, который беспокоит вас уже много лет: выяснится, что в непорядочном поступке вы подозревали совсем не того человека – как говорится, лучше узнать об этом позже, чем никогда.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 января для Козерогов

Звезды советуют вам принимать только те решения, над которыми вы давно – и тщетно – раздумываете: внезапное озарение, скорее всего, "подскажет" обманные доводы и станет причиной ошибки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 января для Водолеев

Обратите внимание на свое хобби, которым вы до сих пор занимались без особого энтузиазма: вполне возможно, что именно сейчас у него появятся неплохие перспективы, в том числе и финансовые.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 января для Рыб

Воспоминания, которые – с большой долей вероятности – могут затянуть вас в свой омут, особого вреда не принесут, но от событий сегодняшнего дня – прежде всего профессиональных – отвлекут.

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