Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака: день со сложной энергетикой

Неудивительно, что это делает нас пессимистами, страдающими по любому – даже совершенно незначительному – поводу, делая, как говорят в таких случаях, из мухи слона. Лучший способ ернуть душевное равновесие – переключившись с собственных проблем на чужие: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается, работать волонтером, заниматься благотворительностью.

Овен

Конфликты, которые могут возникать по любому – даже самому незначительному – поводу, нужно «гасить», проявляя максимально доброжелательное отношение к окружающим, и тогда они ответят тем же.

Телец

Не стоит отказываться от встречи с друзьями, это позволит вам легко и с удовольствием провести время, но – с одним условием: придется почти полностью отказаться от алкоголя.

Близнецы

Сегодня категорическим табу является лень – она может оказать влияние на весь последующий месяц, который пройдет в бездействии, что негативно отразится на материальном благосостоянии.

Рак

Не стоит реагировать на провокации, от кого бы они ни исходили – от коллег, соседей, друзей или близкого человека: ссора, которая возникнет в результате, испортит не только настроение, но и отношения – надолго.

Лев

Ни в коем случае нельзя принимать одну из сторон в рабочем или семейном конфликте, зато можно и нужно выступать в роли миротворца, стремящегося к всеобщей идиллии, – эту задачу вам удастся решить.

Дева

Особого внимания сегодня – впрочем, как и всегда – потребуют дети, особенно тинейджерского возраста: сегодня вам достаточно будет просто поговорить с ними, чтобы в доме воцарился мир и покой.

Весы

Время не подходит для новых начинаний, поэтому серьезные дела лучше отложить на потом, пока же нужно навести порядок в делах и подобрать «хвосты», которые «висят» на вас с незапамятных времен.

Скорпион

Чтобы резкие перепады настроения – от агрессии до эйфории и умиления и обратно – не испортили ваши отношения с окружающими, рекомендуется пойти на вынужденную меру – как можно меньше с ними общаться.

Стрелец

Поссориться с близкими будет очень легко, а вот примирение может занять много времени и отнять массу сил – гораздо проще держать себя в рамках и ни с кем в этот день не конфликтовать.

Козерог

Не самое лучшее время для принятия важных решений – велик риск ошибки, поэтому если есть такая возможность, лучше перенести этот судьбоносный момент на более благоприятное время.

Водолей

На работе все будет валиться из рук, так что лучше отказаться от выполнения серьезных задач, даже если вы заранее планировали их на этот день, и сосредоточиться на мелких делах, в которых трудно что-нибудь испортить.

Рыбы

День будет неудачным для любых финансовых операций, поэтому – разумеется, если такое будет возможно, рекомендуется – во избежание материальных потерь – перенести их на другое время.

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