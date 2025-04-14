Гороскоп на 15-16 апреля для всех знаков Зодиака: дни пассивности и апатии

Гороскоп на 15 апреля для всех знаков Зодиака

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Нежелание что-либо делать в это время может породить попытки как можно быстрее справиться с заданиями, которые поставит перед нами жизнь или начальство — как первое, так и второе в одинаковой степени важно и ответственно. Вот только поспешность — с большой долей вероятности — может стать причиной ошибок, которые впоследствии придется исправлять. Прежде всего, это касается решения профессиональных вопросов, но легкомысленного отношения в личной жизни тоже допускать не следует. С учетом вышесказанного можно сделать вывод: в эти дни лучше отказаться от какой-либо деятельности вообще, чем подвести себя и других.

Овен

Столкнувшись с неадекватным поведением окружающих, не стоит реагировать на него аналогичным образом, звезды советуют сделать вид, что ничего не произошло, тем более, что уже завтра все встанет на свои места.

Телец

Дни благоприятны для финансовых операций любой степени сложности и значимости, но прежде всего — оплаты по коммунальным счетам, сведения дебета с кредитом и планирования будущих расходов.

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Близнецы

В вашем окружении могут появиться люди, желающие воспользоваться вами для достижения собственных — корыстных — целей: не стоит соглашаться делать чужую работу и выполнять за кого-то из коллег их обязанности.

Рак

Залог успеха в это время — упорное продвижение к цели, которую вы сами себе наметили: начнете бестолково метаться из стороны в сторону, понапрасну потеряете драгоценное время и силы.

Лев

Достигать любых целей в такие дни рекомендуется исключительно честным путем — обман и выдавая желаемое за действительно, возможно, и позволят добиться желаемого, но со временем правда все равно выйдет наружу.

Дева

Пополнить запас иссякающей позитивной энергии в такое время как нынешние дни можно, общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке, — прежде всего, маленькими детьми и домашними животными.

Весы

День, когда особенно важно доверять не словам, какими бы убедительными и даже многообещающими они ни были, а делам — этот подход к определению сущности другого человека пока еще никто и никого не подводил.

Скорпион

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые исповедуют отличную от вашей точку зрения: переубедить вы их все равно не удастся, а вот настроен гарантированно испортите — причем, как им, так и себе.

Стрелец

Желанию успеть везде, хаотично хватаясь то за одно, то за другое дело необходимо противопоставить четкий и скрупулезный план действий, от которого рекомендуется не отступать без уважительных на то причин.

Козерог

Соблазн использовать в своих целях других людей будет силен, но, как бы ни складывались обстоятельства, желательно его избежать — впоследствии о своих действиях придется пожалеть, но может быть поздно.

Водолей

В силу чрезмерной впечатлительности, которая будет свойственна вам в этот день, не рекомендуется погружаться в поток новостей: в наше время такое занятие малоприятно в любое время, но в эти дни — особенно.

Рыбы

Рекомендуется — разумеется, по возможности — провести время в одиночестве: в условиях уединения и отсутствия посторонних «раздражителей» можно будет найти ответы на важные житейские вопросы.

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