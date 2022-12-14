Гороскоп на 15-16 декабря для всех знаков Зодиака: дни перспективных идей

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, предназначен для обдумывания новых – неожиданных, но перспективных – идей.

Никакую мысль, даже если на первый взгляд она покажется сумасшедшей, нельзя отбрасывать, не подвергнув ее тщательному анализу: среди полного бреда может отыскаться по-настоящему гениальная идея, которую необходимо реализовать как можно быстрее. В это время нельзя ничего скрывать от близкого человека – тайное все равно станет явным, поэтому тем, кому есть что скрывать, лучше отказаться от откровенных бесед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15-16 декабря для Овнов

Важные дела можно – и нужно – заканчивать, но лучше не начинать: успеха все равно достичь не удастся, поскольку эти дни – не лучшее время для каких-либо начинаний, а время и силы будут потрачены зря.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15-16 декабря для Тельцов

Приступать к реализации важных дел в эти дни еще рано, поэтому их необходимо посвятить размышлению над ними и обдумывания деталей – даже незначительный нюанс может оказаться очень важным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15-16 декабря для Близнецов

Не увлекайтесь решением чужих проблем: человек, который вас об этом попросит, должен научиться самостоятельно выпутываться из любых ситуаций, иначе он будет и впредь постоянно в них встревать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15-16 декабря для Раков

Сложные профессиональные задачи в это время лучше не решать – на них не хватит ни сил, ни – что немаловажно – желания, лучше подтянуть существующие "хвосты" и отдохнуть с чувством выполненного долга.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15-16 декабря для Львов

Не игнорируйте информацию, которая будет поступать к вам в эти дни: среди незначительных фактов попадутся те, которые в ближайшее время пригодятся вам в работе, дав преимущество перед коллегами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15-16 декабря для Дев

Официально оформлять свои отношения с близким человеком можно только в том случае, если вы на все сто процентов уверены в своих и его чувствах, в противном случае лучше дать себе еще немного времени на размышления.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15-16 декабря для Весов

Лгать близким людям не стоит и в любое другое время, но в эти дни – особенно: ложь очень быстро обнаружится, а значит, ссора неминуема, и обиднее всего будет осознавать, что виноваты в ней только вы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15-16 декабря для Скорпионов

Любое добро – впрочем, как и зло – сделанное в это время, возвращается к своему "автору" в многократном размере, поэтому не стоит скупиться на благодеяния, которые потребует сегодня от вас жизнь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15-16 декабря для Стрельцов

Сократите общение с людьми, которые и сами ничего не делают и вам не дают: если не можете отдалить их от себя решительным образом, придумайте какой-то благовидный предлог, который помешает им отвлекать вас.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15-16 декабря для Козерогов

Возможно, вы чувствуете, что в профессиональном плане зашли в тупик, и не знаете, в какую сторону двигаться дальше: посвятите эти дни анализу сложившейся ситуации – звезды уверены, что вы найдете из нее выход.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15-16 декабря для Водолеев

Внимательно слушайте то, что вам говорят окружающие, а еще лучше – следите за мимикой и выражением их лица: вам будет ясно видно, кто обманывает вас, а кто говорит правду.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15-16 декабря для Рыб

Если вы чувствуете, что вы достаточно преуспели в своей профессиональной сфере и представляете серьезную ценность как эксперт, подумайте о том, чтобы передать свои знания и навыки тем, кто в этом нуждается.

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