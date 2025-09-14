Гороскоп на 15-16 сентября для всех знаков Зодиака: дни, когда энергии хватит на все

Гороскоп на 15-16 сентября / © Credits

И это логично, если учесть, что эти дни приходятся на начало недели. Прежде всего, это удача коснется задач, которые нам придется решать на работе, но и бытовые хлопоты — если, конечно, на них останется время — и дадут повод для трудовых подвигов.

Энергии будет достаточно для серьезных свершений, поэтому важно выбрать вопросы, требующие первостепенного выполнения, и отложить в сторону те, которые могут подождать — не стоит распылять свои силы на мелочи.

Овен

Нежелательно начинать новое дело, не завершив старые: сначала закройте все «зависшие» вопросы, которые упорно тянут вас назад, и только потом, приступаайте к реализации своих — грандиозных — планов.

Телец

Прежде чем схватиться за все дела сразу, необходимо вспомнить народную мудрость о бесполезности погони за двумя зайцами одновременно и выбрать одно — приоритетное — направление, отодвинув остальные в сторону.

Близнецы

Какими бы фантастическими идеи, которые придут вам в голову в эти дни, совершено неожиданно для вас к ним будет снисходительно и начальство, и коллеги, которые, к тому же, захотят помочь вам в их осуществлении.

Рак

Не стоит устраивать бойкот близкому человеку, даже если он действительно виноват перед вами: лучше обсудите с ним сложившуюся ситуацию — скорее всего, выяснится, что вы сделали слона из мухи.

Лев

Ни в коем случае нельзя оскорблять других людей, даже если речь идет всего лишь о рискованной шутке — возможно, у вас с ними разное чувство юмора, и вместо того, чтобы посмеяться, они на вас обидятся.

Дева

Будучи уверенными в собственной правоте, тем не менее, оставьте за окружающими правило на собственное мнение, в противном случае поссоритесь вы легко, а мириться будете долго и мучительно.

Весы

В эти дни пне только можно, но и нужно приобретать движимое и недвижимое имущество, начиная с бытовой техники и заканчивая загородным домом, квартирой или дачей — покупка порадует вас.

Скорпион

Не стоит высказывать свое категоричное мнение направо и налево, особенно если вас о нем не спрашивают — промолчав в конфликтной ситуации, вы сможете сохранить хорошие отношения с друзьями и близкими людьми.

Стрелец

В это время очень важно опереться на помощь со стороны: достичь своих профессиональных целей смогут только те из вас, у кого есть преданная и квалифицированная команд настоящие единомышленников.

Козерог

Добиться серьезного успеха в нынешние два активные и деятельные дня смогут только те из вас, кто умеет подойти к решению любой — даже примитивной или сугубо технической — задачи с креативной точки зрения.

Водолей

Прислушиваясь к мнению других людей, даже если оно кажется вам спорным, вы не только сохраните с ними приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодиться вам как в жизни, так и в работе.

Рыбы

Стена непонимания, которая может возникнуть в это время между вами и окружающими вас — особенно, близкими — людьми, может помешать договоренностям — как профессиональным, так и личным.