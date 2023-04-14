Гороскоп на 15 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя тратить энергию на ссоры и конфликты

Нельзя тратить драгоценную энергию, которой сегодня будет недостаточно для полноценного существования, на ссоры, споры и конфликты.

Столкнувшись с чужой агрессией, желательно проигнорировать вызывающее поведение неадекватных – или чересчур эмоциональных – людей, в противном случае результаты такого столкновения могут оказаться абсолютно непредсказуемыми. День неблагоприятен для хвастовства и покупок – они окажутся напрасной тратой денег.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 апреля для Овнов

Лучший выбор занятия на сегодняшний день – хобби, которому вы посвящаете все свободное время: можно шить, вязать, вышивать – главное, чтобы руки были заняты, а голова – свободна.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 апреля для Тельцов

Эмоционально реагируя на чужие – недоброжелательные – слова или действия, вы никому ничего не докажете, зато энергии потеряете много, поэтому лучше игнорировать враждебные выпады.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 апреля для Близнецов

Лучшим средством от плохого настроения, которое будет преследовать вас в этот день, станет пресловутое позитивное мышление: настройтесь на хорошее – и неприятности исчезнут как будто бы сами собой.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 апреля для Раков

Заниматься домашними делами, которые вы запланировали на этот день, лучше в одиночестве – так вы не поссоритесь с близкими, которые все время будут вам мешать, и, что очень важно, все успеете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 апреля для Львов

День благоприятен для любой интеллектуальной деятельности: можно решать теоретические профессиональные задачи, заниматься литературным творчеством или просто читать учебную или научную литературу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 апреля для Дев

Редкий день, когда можно не обращать внимания на сны, гадания и знаки, которые будет посылать Вселенная: особого смысла они в себе не несут, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 апреля для Весов

Как правило, вам – в силу присущей дипломатичности – удается избегать конфликтов, но сегодня обстоятельства могут буквально подталкивать вас к ним, тем не менее постарайтесь не допустить их.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 апреля для Скорпионов

Чтобы избавиться от плохого настроения, которое может досаждать вам в этот день, достаточно загрузить себя работой – благо, хозяйственных дел и хлопот сегодня будет предостаточно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 апреля для Стрельцов

Такое явление, как сглаз, пока еще никто не отменял, поэтому не стоит рассказывать о приятных переменах в своей жизни посторонним – особенно негативно настроенным по отношению к вам – людям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 апреля для Козерогов

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих – возможно, даже близких – людей будет сознательно выводить вас на всплеск негативных эмоций: постарайтесь сдержаться и бурно не реагировать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 апреля для Водолеев

День благоприятен для работ по дому, благо, на календаре выходной – все занятия, которые вы до сих пор по разным причинам откладывали на потом, окажутся легкими, приятными и успешными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 апреля для Рыб

Звезды призывают вас быть терпеливыми и снисходительными к себе, прощая свойственные вам маленькие слабости и связанные с ними ошибки, от которых никто в нашем мире не застрахован.

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