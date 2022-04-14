Гороскоп на 15 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда все черты характера многократно усиливаются

Гороскоп на 15 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда все черты характера многократно усиливаются

День, когда хорошие – и плохие – качества характера человека усиливаются в разы, но только от него самого зависит, что возьмет верх – добро или зло.

Зло может всеми силами и способами склонять на свою сторону, поэтому надо быть крайне осторожными в отношении разного рода предложений легкого заработка. Несмотря на это, энергетика дня скорее хорошая, а не плохая – можно надеяться на кардинальные и благоприятные жизненные перемены, особенно если для этого были приложены хоть какие-то – лучше всего, максимальные – усилия.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 апреля для Овнов

Не стоит приступать к реализации новых проектов – ей будут препятствовать дела, которые вы в свое время задвинули в долгий ящик, поэтому необходимо сначала разделаться с ними, а уж потом идти дальше.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 апреля для Тельцов

Нежелательно демонстрировать свой неуживчивый характер, даже если окружающие будут этого заслуживать – так вы дадите им повод для превосходства, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 апреля для Близнецов

Разнонаправленные эмоции – от знака плюс до знака минус – могут создавать моральный дискомфорт, чтобы его избежать, необходимо сосредоточиться на позитиве и – пусть и искусственно – поддерживать его.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 апреля для Раков

Не стоит верить на слово людям, которых вы знаете мало или не знаете вообще – велик риск быть обманутыми в лучших своих чувствах и намерениях, что не добавит оптимизма и хорошего настроения.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 апреля для Львов

"Спокойствие! Только спокойствие!" – этот девиз Карлсона должен стать и вашим руководством к действию, только в таком случае вам удастся пережить этот – непростой – день в хорошем настроении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 апреля для Дев

В этот день не имеет смысла прислушиваться к чужим советам, которые окружающие – как назло – будут давать в огромном количестве, но только вы сами сможете оценить ситуацию и решить, как действовать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 апреля для Весов

Велика вероятность того, что в работе сегодня будут возникать неожиданные препятствия, которые сделают невозможным выполнение некоторых задач – не стоит упорствовать и настаивать на них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 апреля для Скорпионов

Представителям знака звезды рекомендуют провести в моральной и душевной тишине и чистоте – добиться такого результата можно будет, максимально сократив общение с окружающими людьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 апреля для Стрельцов

Не стоит браться за серьезные дела – проку от них сегодня все равно не будет, поэтому имеет смысл привести в порядок документы и сделать предпраздничную уборку в доме или квартире.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 апреля для Козерогов

Существует вероятность наговорить лишнего кому-то из близких людей, что может привести к серьезной ссоре – чтобы подобного не произошло, необходимо взвешивать каждое свое слово и не поддаваться эмоциям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 апреля для Водолеев

День может стать для вас испытанием на прочность, особенно если вы будете принимать близко к сердцу все, что услышите от других людей – стоит помнить, что они могут ошибаться, и не реагировать на замечания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 апреля для Рыб

Нежелательно идти на поводу у собственных слабостей, особенно если они могут нанести вред вашему здоровью – прежде всего это касается таких вредных привычек, как переедание или курение.

Читайте также: