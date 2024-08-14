Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день чрезмерной эмоциональности

День чрезмерной эмоциональности, которая делает мнительными и впечатлительными даже самых спокойных и уравновешенных людей.

Избавиться от неприятного – депрессивного – душевного состояния можно, настроив себя на позитивный лад. Каким образом мы это сделаем, зависит от каждого из нас: можно вспомнить о своем хобби, заняться спортом или просто сосредоточиться на чем-то приятном для данного конкретного человека – переключившись на позитивную жизненную волну, можно будет относительно легко пережить напряженный день.

Овен

Вспышки гнева, которым вы будете подвержены в этот день, могут не только осложнить ваши отношения с окружающими вас людьми, но негативно повлиять и на настроение, и на состояние здоровья.

Телец

Прилив сил, позволяющий если не свернуть горы, то хотя бы выполнить запланированные на сегодня дела, почувствуют, прежде всего, те, кто найдет себе занятие по душе – например, свое хобби.

Близнецы

Испытывая жалость к себе, важно помнить: большому количеству людей, среди которых есть и ваши друзья, куда хуже, чем вам – найдите возможность помочь им и от вашего уныния не останется и следа.

Рак

Не стоит передавать другим людям слухи о ваших общих знакомых и, уж тем более, не сплетничать самим – ваши слова обязательно передадут тем, кого они касаются, а вы наживете себе врага в их лице.

Лев

Не бойтесь сочувствовать людям, которые – на ваш взгляд – в этом нуждаются: такое отношение не станет свидетельством вашей слабости – напротив, они продемонстрирует вашу моральную силу.

Дева

Нежелательно делать что-либо из корыстных побуждений, даже для самих себя – и других – вы закамуфлируете свои действия соображениями выгоды – обмануть ни себя, ни окружающих вам все равно не удастся.

Весы

Спор в этот день – не самый лучший способ доказать свою правоту: сделать это вам все равно не удастся, а потраченные на пустые разговоры время и силы можно будет потратить на более полезное занятие.

Скорпион

Не стоит сосредоточиваться на неприятных воспоминаниях, которые могут досаждать вам в это время: отгонять от себя всеми возможными способами, лучшим из которых, несмотря на выходной, станет работа.

Стрелец

Звонок от некогда любимого человека, с которым вы не виделись долгие годы, может очень взволновать вас, однако, прежде чем снова окунуться в былые чувства, необходимо хорошо бы вспомнить о причинах расставания.

Козерог

День благоприятен для любых бытовых хлопот – стирки, уборки и готовки, а вот от работы, несмотря на присущий вам – похвальный – трудоголизм, толку сегодня не будет, так что не стоит за нее браться.

Водолей

Чтобы в отношениях с близким человеком не вспыли былые обиды, которые в свое время чуть было не разлучили вас, нужно постараться не вспоминать о причинах, которые к ним привели.

Рыбы

Творчеством необходимо сегодня заняться даже тем, чья профессия очень далека от него: возможно, создать шедевр сразу – с ходу – не удастся, но почувствовать вкус креатива благоприятно скажется на настроении.

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