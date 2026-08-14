Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день когда агрессия может испортить нам жизнь

Пчела над цветами / © Associated Press

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Важно также быть терпимыми к словам и действиям других людей — в конце концов, они имеют полное право на свое собственное мнение, и не нам лишать их его.

Овен

В этот день, несмотря на выходной, необходимо отказаться от алкоголя, даже если повод для его употребления окажется более чем весомым: под его воздействием рискуете наговорить того, что нанесет вред вашей репутации.

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Телец

Переполняющую вас в этот день энергию рекомендуется направить на решение важных, но обязательно созидательных задач — сегодня они, скорее всего, коснутся хозяйства и быта, которые дождались своего часа.

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Близнецы

Нервный срыв, который вы — в силу перепада настроения — можете получить в это время, с большой долей вероятности сменится долгоиграющей депрессией — не стоит доводить дело до таких неприятных последствий.

Рак

Успешно выполненная работа, даже если она будет касаться не профессии, любимой вами домашней работы, возвысит вас в собственных глазах, что очень важно для таких скромников, как представители вашего знака.

Лев

День благоприятен для того, чтобы перейти к тому, о чем вы давно мечтали — здоровому образу жизни: необходимо — хотя бы поэтапно — отказаться от вредных привычек и в обязательно порядке пересмотреть свой рацион.

Дева

Плохое настроение необходимо «лечить» сменой рода деятельности: перейдя от интеллектуальной работы к физической, а потом обратно, что в выходной не составит труда, можно легко перенести энергетический негатив дня.

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Весы

Не стоит выяснять отношения с близким человеком, даже если покажется, что такая необходимость назрела: даже безобидный спор может привести к затяжному конфликту. Серьезном конфликте и говорить не стоит.

Скорпион

Претензии, которые могут высказать вам сегодня близкие люди, как нни неприятно это осознавать, в большинстве случаев окажутся справедливыми, поэтому не стоит спорить — лучше их выслушать и сделать выводы.

Стрелец

Отсутствие желания работать в этот день будет вполне естественным — на календаре выходной день, да и энергетика у вас будет стремится к нулю, поэтому нужно не противиться ему, а посвятить время отдыху.

Козерог

Общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, нежелательно всегда, но сегодня это особенно опасно: раздражение, которое вы получите, не лучшим образом отразиться на вашей трудоспособности.

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Водолей

Неудовлетворенность собой и своими — прежде всего, личные — достижениями, которые покажутся вам мелкими, явление временное — уже завтра вы сможете оптимистичнее посмотрите на свою жизнь и мир в целом.

Рыбы

Тем, кто не будет отвлекаться на второстепенные –прежде всего, домашние — занятия, удастся — несмотря на выходной день — выполнить большой объем работы, заработав тем самым право на полноценный субботний отдых.

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