Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно столкнуться с изменой и предательством

Гороскоп на 15 августа

Раздражительность, которая будет давать о себе знать с самого утра, уже к обеду может перерасти в агрессивность, которую необходимо сдерживать изо всех сил. Такой — негативный — настрой может привести к нежелательным последствиям в виде ссор и скандалов. Необходимо позаботиться о своем душевном покое, максимально сократив общение с окружающими людьми.

Овен

Благоприятный в финансовом отношении день: можно заключать выгодные сделки и подписывать серьезные договора — они довольно быстро оправдаю себя и принесут представителям вашего знака солидные дивиденды.

Телец

Плохое настроение, которое может «накрыть» вас в это время, не повод грубить другим людям и, уж тем более, обижать их: конфликт, случившийся в этот день, получится загладить не сразу, если вообще удастся.

Близнецы

Сплетничать и распространять слухи нежелательно в любое время, но сегодня — особенно: они очень быстро дойдут до человека, которого непосредственно касаются, и испортят отношения с ним.

Рак

Несмотря ни на какие раздражители, важно сохранять состояние внутреннего спокойствия и гармонии: они помогут сохранить нормальный рабочий темп и хорошие отношения как с близкими людьми, так и с посторонними людьми.

Лев

День благоприятен для решения финансовых вопросов только в том случае, если вы долго и тщательно к ним готовились — экспромт и импровизация здесь не пройдут: вместо прибыли они могут привести к убыткам.

Дева

Сегодня близкий человек в пылу ссоры может сказать вам — и о вас — то, чего на самом деле не думает: отнеситесь к его резким и нелицеприятным словам с пониманием и не принимайте их близко к сердцу.

Весы

Как бы сильно вы ни были заняты, необходимо найти время для встречи с друзьями, особенно если вы давно их не видели: общение с ними придаст вам позитивной энергии, в которой вы сейчас нуждаетесь как никогда.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вам кажется, что в вашей помощи нуждаются, от мудрых советов стоит отказаться: помните о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад.

Стрелец

Плохое настроение прекрасно «лечится» беседой с лучшей подругой: общие воспоминания, добродушные сплетни и обсуждение планов на ближайшее будущее вернут вам утерянный — оптимистический — взгляд на мир.

Козерог

Над предложением занять новую должность стоит хорошенько подумать, взвесив имеющиеся у вас в наличии силы — как моральные, так и физические: возможно, вы недооцениваете усилия, которых она потребует

Водолей

Любую — в том числе, непростую — рабочую задачу можно будет решить, посмотрев на нее под неожиданным углом зрения — готовое клише тут не подойдет, так что «включайте» присущие вам креативные способности.

Рыбы

День, когда необходимо быть готовыми к любым неожиданностям — как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, но вы с ними справитесь: как говорится, кто предупрежден — тот вооружен.

