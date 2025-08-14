- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно столкнуться с изменой и предательством
День, во время которого многим придется столкнуться с такими неприятными явлениями, как измены и предательство.
Раздражительность, которая будет давать о себе знать с самого утра, уже к обеду может перерасти в агрессивность, которую необходимо сдерживать изо всех сил. Такой — негативный — настрой может привести к нежелательным последствиям в виде ссор и скандалов. Необходимо позаботиться о своем душевном покое, максимально сократив общение с окружающими людьми.
Овен
Благоприятный в финансовом отношении день: можно заключать выгодные сделки и подписывать серьезные договора — они довольно быстро оправдаю себя и принесут представителям вашего знака солидные дивиденды.
Телец
Плохое настроение, которое может «накрыть» вас в это время, не повод грубить другим людям и, уж тем более, обижать их: конфликт, случившийся в этот день, получится загладить не сразу, если вообще удастся.
Близнецы
Сплетничать и распространять слухи нежелательно в любое время, но сегодня — особенно: они очень быстро дойдут до человека, которого непосредственно касаются, и испортят отношения с ним.
Рак
Несмотря ни на какие раздражители, важно сохранять состояние внутреннего спокойствия и гармонии: они помогут сохранить нормальный рабочий темп и хорошие отношения как с близкими людьми, так и с посторонними людьми.
Лев
День благоприятен для решения финансовых вопросов только в том случае, если вы долго и тщательно к ним готовились — экспромт и импровизация здесь не пройдут: вместо прибыли они могут привести к убыткам.
Дева
Сегодня близкий человек в пылу ссоры может сказать вам — и о вас — то, чего на самом деле не думает: отнеситесь к его резким и нелицеприятным словам с пониманием и не принимайте их близко к сердцу.
Весы
Как бы сильно вы ни были заняты, необходимо найти время для встречи с друзьями, особенно если вы давно их не видели: общение с ними придаст вам позитивной энергии, в которой вы сейчас нуждаетесь как никогда.
Скорпион
Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вам кажется, что в вашей помощи нуждаются, от мудрых советов стоит отказаться: помните о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад.
Стрелец
Плохое настроение прекрасно «лечится» беседой с лучшей подругой: общие воспоминания, добродушные сплетни и обсуждение планов на ближайшее будущее вернут вам утерянный — оптимистический — взгляд на мир.
Козерог
Над предложением занять новую должность стоит хорошенько подумать, взвесив имеющиеся у вас в наличии силы — как моральные, так и физические: возможно, вы недооцениваете усилия, которых она потребует
Водолей
Любую — в том числе, непростую — рабочую задачу можно будет решить, посмотрев на нее под неожиданным углом зрения — готовое клише тут не подойдет, так что «включайте» присущие вам креативные способности.
Рыбы
День, когда необходимо быть готовыми к любым неожиданностям — как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, но вы с ними справитесь: как говорится, кто предупрежден — тот вооружен.
Читайте также: