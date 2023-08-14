Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда плохое настроение отразится на работе

Эмоционально нестабильный и напряженный день, может привести к раздражению, которое выплеснется на окружающих.

Такое настроение не самым лучшим образом скажется как на работе, которую трудно будет выполнить «на отлично», так и на отношениях с окружающими людьми – от ссор с близкими и коллегами до бесплодных стычек с прохожими. Вывод: желательно проявить сдержанность, хотя удастся это далеко не всем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 августа для Овнов

Лучший способ провести день в тишине и покое – сосредоточиться на рабочих вопросах и не отвлекаться от них, пока не удастся все довести до ума, а там уже и отдыхать время придет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 августа для Тельцов

Плохое настроение, которое может разыграться вплоть до депрессии, не стоит «лечить» при помощи алкоголя: свое состояние таким образом можно будет только усугубить, да и потерять контроль над своим поведением.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 августа для Близнецов

Провокации со стороны недоброжелателей необходимо игнорировать: возможно, сделать это будет непросто, но только так вам удастся выбить почву у них из-под ног – они-то рассчитывают на бурную реакцию.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 августа для Раков

Сложные профессиональные дела лучше отложить – подводные камни, о которых вы даже не подозреваете, могут испортить все дело – лучше сосредоточиться на рутине, без которой, тем не менее, нельзя обойтись.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 августа для Львов

Ссора между близкими людьми вряд ли благоприятно повлияет на ваше настроение, поэтому необходимо использовать свой авторитет в семье для того, чтобы конфликт был исчерпан.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 августа для Дев

Постарайтесь сегодня не общаться с незнакомыми людьми: даже милая старушка в супермаркете может позволить себе нетактичное – и обидное! – замечание в ваш адрес, так что нужно, не дожидаясь его, пройти мимо.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 августа для Весов

Желательно оградить себя от лишнего общения, даже если оно происходит опосредовано, при помощи телефона или мессенджера – впоследствии вы можете пожалеть о потраченном впустую времени.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 августа для Скорпионов

Напряжение, которое представители вашего знака будут испытывать сегодня, может стать причиной нервного срыва, поэтому очень важно сглаживать всплески негативных эмоций, занимаясь любимым занятием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 августа для Стрельцов

Несмотря на начало недели, не стоит приступать к работе над новыми проектами – благоприятные условия для них еще не сложились, но если терпения отчаянно не хватает, можно начинать готовиться к ним.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 августа для Козерогов

Всплеск эмоций, который вы можете почувствовать в этот день, не стоит демонстрировать окружающим – это даст им возможность понять, в чем ваша слабость, поэтому сдержанность – главное качество для вас сегодня.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 августа для Водолеев

День неблагоприятен для активных действий – толку от них все равно не будет, поэтому, чувствуя, что физические силы буквально рвутся наружу, займитесь спортом или устройте генеральную уборку в доме.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 августа для Рыб

Панические настроения, которые могут вызвать чьи-то неосторожные слова, могут доставить массу неприятных ощущений, поэтому необходимо держать себя в руках – по мнению звезд поводов для беспокойства у вас нет.

Читайте также: