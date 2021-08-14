Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда вас ждет успех в любых делах

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: день, когда вас ждет успех в любых делах

День активных действий, которые обещают успех в любых делах, главное – не лениться и усердно работать на результат.

Время также благоприятно для очищения – как внешнего, так и внутреннего: освобождение от морального и материального негатива расчистит путь для позитива и улучшит качество жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 15 августа для Овнов

Принимая важное решение, прислушайтесь к своей интуиции – она гораздо лучше разума и логики рассмотрит все доводы за и против и подскажет единственно правильный ответ.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 15 августа для Тельцов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сдержать свой норов и не ссориться с окружающими, иначе отношения с ними могут разладиться, из-за чего впоследствии придется прилагать усилия для примирения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 15 августа для Близнецов

В течение дня не стоит отвлекаться на перекуры, разговоры по телефону и блуждание в соцсетях, в противном случае запланированные на это время дела выполнить не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 15 августа для Раков

Запланированными на сегодняшний день делами лучше заниматься в одиночестве – так никто, склоняя к пустым разговорам и спорам, не сможет помешать вам довести их до ума.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 15 августа для Львов

Физическому труду в этот день лучше предпочесть умственный: легко удастся осуществить все то, что раньше казалось вам невыполнимым занятием, а потому откладывалось в долгий ящик.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 15 августа для Дев

Настроение с самого утра могут испортить сны, которые вы увидите накануне: не стоит принимать их близко к сердцу, на этот раз они не будут ничего предвещать.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 15 августа для Весов

Необходимо тщательно обходить стороной любые конфликты, иначе даже вы – с присущими вам дипломатическими талантами – не сможете выбраться из них без потерь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 15 августа для Скорпионов

Прекрасный способ избежать всех негативных проявлений этого дня – загрузить себя работой так, чтобы и вверх взглянуть возможности не было: вы даже не заметите, как пролетит время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 15 августа для Стрельцов

Успеть все сегодня удастся только тем, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, в противном случае велик риск оказаться под грудой дел, которые так и не удастся осуществить.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 15 августа для Козерогов

На работе вы пороха сегодня не выдумаете, поэтому – разумеется, если есть такая возможность – лучше сосредоточиться на домашних делах: после праздников здесь есть на что обратить внимание.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 15 августа для Водолеев

В этот день – как, впрочем, и всегда – желательно идти навстречу окружающим вас людям, особенно если они осознали свои ошибки и хотят помириться – не стоит их отталкивать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 15 августа для Рыб

Велика вероятность ошибиться, принимая важное жизненное решение, поэтому лучше перенести такой серьезный шаг на другой день, тем более что нет никакой срочности – время терпит.

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